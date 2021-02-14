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CZN Burak'ın Dubai şubesi Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için kapatıldı

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CZN Burak'ın Dubai şubesi Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için kapatıldı
CZN Burak'ın Dubai şubesi Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için kapatıldı

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir'in Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesi kapatıldı. Dubai Medya Ofisi, restoranın Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için kapatıldığı açıklandı.

Dubai Medya Ofisi, restoranın "Koronavirüs ihtiyati tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle" kapatıldığını duyurdu. Ofis, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CZB Burak'a ait olan Dubai'deki restoranı bulanıklaştırılmış bir görüntüyle paylaştı. Kapanış hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, CZN Burak da konuyla ilgili herhangi bir bilgiye yer vermedi.

Açıklama sonrası sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar, restoranın kapandığını teyit ederek doğruladı. Kısa sürede ünü dünyaya yayılan CZN Burak, Dubai şubesinin açılının ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlü isimleri ağırladı. Şube toplamda, 45.000'den fazla müşteriye hizmet verdi.

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