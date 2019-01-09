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Dağıtma formülü belirlenmediği için Türkiye 90 Milyon euro tazminatı ödemiyor

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Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rum kayıp yakınları ve “mahsurlar” için ödemesine hükmettiği tazminatı, Rum yönetiminin bu meblağı nasıl dağıtacağı konusunda hazır olmaması nedeniyle ödemediği öne sürüldü.
Dağıtma formülü belirlenmediği için Türkiye 90 Milyon euro tazminatı ödemiyor

Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rum kayıp yakınları ve “mahsurlar” için ödemesine hükmettiği tazminatı, Rum yönetiminin bu meblağı nasıl dağıtacağı konusunda hazır olmaması nedeniyle ödemediği öne sürüldü.

Haravgi ve Alitiha, AİHM’in 2014’te Türkiye’nin, “kayıplar” için yakınlarına 30, “mahsurlar” için de 60 milyon (toplam 90 milyon) Euro ödemesine hükmettiğini; Türkiye’nin, Rum yönetiminin bu meblağın hak sahiplerine nasıl dağıtılacağına dair bir formülü belirlememesini “gerekçe göstererek” ödemediğini yazdı.  

Habere göre, Rum Meclisi “Kayıplar ve Mahsurlar” Komitesi dün toplandı ve  Rum Dışişleri Bakanlığı’nın “kayıplar”  konusuna dair icraatları ve Şubat ayı içerisinde devreye sokulacak stratejik proje hakkında bilgi verildi.

Komite Başkanı AKEL Milletvekili Skevi Kukuma, toplantıda, kayıp kimliklerinin tespitinde gözlemlenen azalma sorununu ele aldıklarını söyledi ve “alınması şart görülen tedbirlerle ilgili birçok öneri ortaya konulduğunu” anlattı.

Türkiye’nin bilgi konusunda işbirliği yapmayı reddettiğini savunan Kukuma “bilgi toplama başta olmak üzere, teşvikler ve tedbirler gibi yapılması gereken birçok şey var. Herkes çok dikkatli olmalı, kayıplar meselesi ülke içinde ve dışında hiçbir şekilde siyasileştirilmemeli” ifadesini kullandı.

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