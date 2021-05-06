  • BIST 1.428
  • Altın 483,339
  • Dolar 8,2903
  • Euro 9,9921
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi: 'Okula gitmemiş bile olabilir'

» »
Hindistan'da bir düğünde, damat gelin tarafından sorulan matematik sorusunu bilemediği için düğün iptal edildi.
Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi: 'Okula gitmemiş bile olabilir'

Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh'te gerçekleşen bir düğün, matematik sorusu nedeniyle iptal edildi. 

Evliliklerin çoğunun ailelerin ayarlamasıyla yapıldığı Hindistan'da, düğün alanına gelen damat, gelin tarafından kendisine sorulan çarpım tablosunu yapamadı. 

Bunun üzerine gelin, 'matematiğin temellerini bilmeyen biriyle evlenemeyeceğini' söyledi. Arkadaşları ve aile üyeleri ise, fikrini değiştirmesi konusunda gelini ikna edemediler. 

Gulf News'in haberine göre, gelinin kuzeni, damadın eğitimsiz olduğunu öğrenince şaşırdıklarını açıkladı ve şunları söyledi:

"Ailesi, damadın eğitim düzeyi konusunda bizi bilgilendirmemişti. Okula gitmemiş bile olabilir. Damadın ailesi bizi aldattı, ama cesur kız kardeşim sosyal tabudan korkmadan dışarı çıktı."

Her iki taraf da, köyün önde gelen vatandaşlarının müdahalesi konusunda anlaştığı için polis herhangi bir soruşturma başlatmadı. Ancak, anlaşmanın bir parçası olarak gelin ve damadın ailelerinin hediye ve mücevherleri iade etmeleri gerekecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin: Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek vermeye hazırız06 Mayıs 2021 Perşembe 21:12
  • Uzay yolcusu kalmasın: ‘Bezos turizm’ ilk uçuşunu duyurdu06 Mayıs 2021 Perşembe 20:21
  • Akdeniz diyetinin bunama riskini azalttığı ortaya çıktı06 Mayıs 2021 Perşembe 19:49
  • Kıyamet senaryoları değerlendirildi: İnsan ırkının devam etmesi için kaç kişi sağ kalmalı?06 Mayıs 2021 Perşembe 19:30
  • Hindistan'da çiftçiler, 'yağışların artması için' kurbağaları evlendiriyor (VİDEO)06 Mayıs 2021 Perşembe 12:20
  • Büyük Baştankaralar yuvadan uçtu!06 Mayıs 2021 Perşembe 08:45
  • Köpek balığı tarafından bacağı koparılmıştı:O bacağımı aldı ben de dişini05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:20
  • Uzayda yıllandırılan şarap açık artırmaya çıkıyor... 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:02
  • Şampiyonlar Ligi Finali'ne 25 bin taraftar alınacak05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:14
  • Bu şirkette maaşları çalışanlar belirliyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti