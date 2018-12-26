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Danıştay üyesi Fethullah Gülen'i 'peygamberimiz' diye kaydetmiş

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Fethullah Gülen'i 'peygamberimiz' diye kaydeden eski Danıştay üyesi tutuklandı.
Danıştay üyesi Fethullah Gülen'i 'peygamberimiz' diye kaydetmiş

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Daha önce itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanan ve tahliye olan eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir'in, bilgisayarına Fethullah Gülen'in fotoğrafını "peygamberimiz" diye kaydettiği öne sürüldü. İtiraf içeren ifadelerini de duruşmada değiştiren Eyidemir'in tutuklanmasına karar verildi.

AA'nın haberine göre 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanan ve tahliye olan eski Danıştay Üyesi Hamza Eyidemir hâkim karşısına çıktı.

Daha önce usul yönünden savunma yapan Eyidemir, bu duruşmada esasa ilişkin savunmasını tamamladı. Eyidemir savunmasında, itiraf içeren beyanlarını reddetti. Soruşturma aşamasındaki bazı beyanlarının, ifadesini alan savcı tarafından değiştirildiğini öne süren Eyidemir, suçlamaları kabul etmedi.

Daha sonra mahkeme heyetine başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okudu. Dağ, sanığın bilgisayarında Fethullah Gülen'e ait video ve fotoğraflar ile Gülen'i öven yazı ve slaytların bulunduğunu, Gülen'in "peygamberimiz" şeklinde kaydedildiğinin belirlendiğini söyledi.

Bunun üzerine Eyidemir, bu belgelerin kendisine ait olmadığını öne sürdü. Eyidemir, belgelerin yaklaşık 10 yıl önce evine gelen kayınbiraderine ait olduğunu iddia etti. Mahkeme Başkanı Dağ, belgelerin ele geçirildiği belleğin sanığa ait fotoğraf makinesinden çıktığını belirterek, "Bu fotoğraf makinesi de mi kayınbiraderinize ait" diye sordu. Eyidemir ise bunu hatırlamadığını savundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Hamza Eyidemir'in tutuklanmasına karar verdi.

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