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DAÜ 10. Osman Maraşlı Turnuvası Başlıyor

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DAÜ 10. Osman Maraşlı Turnuvası Başlıyor
DAÜ 10. Osman Maraşlı Turnuvası Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Kıbrıs Türk voleybolunun değerli hocası Merhum Osman Maraşlı anısına her yıl geleneksel olarak organize ettiği “Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası”nın onuncusu 2 Temmuz Haziran 2022 Cumartesi günü, saat 10:00’da DAÜ Deniz Tesisleri’nde oynanacak ilk maçlar ile başlayacak. Final Maçları 3 Temmuz 2022 Pazar Günü Oynanacak Turnuvada, üçlü erkekler kategorisinde 16 takım, üçlü kadınlar kategorisinde 7 takım ve üçlü karışık kategorisinde 12 takım mücadele edecek.

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Üçlü kadınlar ve üçlü erkekler kategorilerinde en fazla bir lisanslı oyuncu yer alabilecek. İki gün sürecek olan turnuva kapsamında katılımcılar hem eğlenecek hem de maçların keyfini yaşayabilecek. Çift eleme usulüne göre oynanacak turnuvada, iki maç kaybeden takımlar elenecek. Pazar akşamüstü oynanacak yarı final ve final müsabakalarının ardından başarılı takımlara kupaları ve para ödülleri takdim edilecek.

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