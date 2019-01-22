DAÜ 2018-2019 akademik yılı güz dönemi mezuniyet haftası için hazır

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Haftası için hazırlıklarını tamamladı. 1000’i aşkın önlisans ve lisans, 300’ü aşkın yüksek lisans ve doktora mezununun diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Törenlerinde mezunlar diplomalarına kavuşarak hayata atılacak. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde vereceği mezunları ile mezun sayısı 56 bini aşmış olacak.

Mezuniyet Haftası etkinlikleri kapsamında törenin kusursuz olarak geçmesi adına 25 Ocak 2019, Cuma günü, saat 10:00’da DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda genel bir prova gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 14:00’te ise lisansüstü mezunlar için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bir prova yapılacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 27 Ocak’ta

2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 27 Ocak 2019, Pazar günü, saat 14:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Törene mezun aileleri, DAÜ senatosu ve akademisyenler de katılarak mezunların mutluluğunu paylaşacak.

Mezunlar ve Veliler İçin Mezuniyet Resepsiyonu Gerçekleştirilecek

Öte yandan aynı gün 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde saat 17:00’de, DAÜ mezunlarının ve başarılarında payı olan velilerinin de katılacağı Mezuniyet Resepsiyonu düzenlenecek. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan Mezuniyet Resepsiyonu’nda Latin Jazz Quartet grubu sahne alarak geceye katılanlara keyifli saatler yaşatacak.

Önlisans ve Lisans Mezunları Diplomalarını 28 Ocak’ta Alacak

1000’i aşkın önlisans ve lisans mezununun diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni ise 28 Ocak 2019, Pazartesi günü, saat 14:00’te, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende daha sonra mezunlar adına öğrenci konuşmaları yer alacak. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın açılış konuşması ve protokol konuşmalarının ardından ise fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Önlisans ve Lisans mezunlarına diplomalarının verilmesinin ardından ise keplerin havaya atılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sevilen sanatçılarından Lütfiye Özipek’in sahne alması ile tören sona erecek.

DAÜ 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni BRT 2, Kanal T, Diyalog TV, Kanal Sim ve DAÜ TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.