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DAÜ 25 yıl hizmet veren personelini onurlandırdı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Personel İşleri Müdürlüğü tarafından Rektörlük himayelerinde organize edilen Hizmet Ödül Töreni, 10 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 14:30’da, Aktivite Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.
DAÜ 25 yıl hizmet veren personelini onurlandırdı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Personel İşleri Müdürlüğü tarafından Rektörlük himayelerinde organize edilen Hizmet Ödül Töreni, 10 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 14:30’da, Aktivite Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende DAÜ’ye 25 yıl hizmet vermiş ve görevlerine devam etmekte olan personelin yanı sıra, DAÜ’den emekli olan personele de plaket takdiminde bulunuldu. Törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Personel İşleri Müdürü Özlem Avcı, dekanlar, yönetsel müdürler ve çalışanlar katıldı.

 

Kriz Masası’na Destek

Törenin açılış konuşmasını yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, ülkemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle DAÜ’nün ve çalışanlarının tüm imkanlarını kullanarak halkımızla tek yürek şeklinde Gazimağusa ve ülke için seferber olduğunu kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı’nda oluşturulan Kriz Masası’na DAÜ’nün tüm birimleriyle destek verdiğini aktaran Prof. Dr. Osam, DAÜ TV’nin drone araçlarının da süreç içerisinde kullanıldığını ve elde edilen görüntülerle durum tespiti yapılmasının kolaylaştırıldığını açıkladı. Diğer yandan; 24 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek olan “#BirDahaOlmasın” başlıklı bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Prof. Dr. Osam, DAÜ mensuplarından bu kampanyaya maddi ve manevi destek talebinde bulundu.

 

Fırat Çırak Unutulmadı

DAÜ’de 25 yılını doldurmuş ve hala görevine devam eden personel ile emekliye ayrılan personele ayrı ayrı teşekkür eden Prof. Dr. Osam, tüm DAÜ çalışanlarını sevdiğini, saydığını ve kendilerine değer verdiğini vurguladı. Prof. Dr. Osam, açılış konuşmasının ardından öncelikli olarak DAÜ Döner Sermaye Müdürü olan ve 9 Mart 2018 tarihinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayata gözlerini yuman Fırat Çırak’ın kızına, Çırak’ın üniversiteye olan değerli katkılarından dolayı plaket takdiminde bulundu. Bu esnada salonda duygulu anlar yaşandı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, Fırat Çırak’ın çok çalışkan ve iyi kalpli bir insan olduğunu belirterek, kendisiyle çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve Çırak’ın kaybından dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Etkinlik, plaketlerin takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ve çalışanlar için düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

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