DAÜ BİR-SEN: "DAÜ’de Mali İşler ve Tanıtım Rektör Yardımcılıkları 3 yıldır atanmadı!"

DAÜ’de Mali İşler ve Tanıtım Rektör Yardımcılıkları 3 yıldır atanmadı!

DAÜ Bir-Sen Eş Başkanları Buğu Sümen Cohar ve Oğuzhan Erdönmez ile DAÜ’yü konuştuk...



Buğu Sümen Cohar: DAÜ’de bir referandum süreci işlemesi gerekiyordu. 4 mart tarihinde TİS süresi doldu. Sendikamız tüm gerekli girişimleri yaptı ancak diğer sendika referandum tarihi belli olduğu zaman (13 Nisan) mahkemeye giderek ara emri aldı. Gerekçe olarak gazeteye verdiğimiz ilanları öne sürdüler. Mahkeme sürecinde kaybedeceklerini anlayınca mahkemede avukatları tarafından bir uzlaşı önerisi yapıldı, biz de bu yönde üzerimize düşenelri yaptık sonrasında ise 4 Mayıs’ta mahkemeye gittiğimizde ara emri davasını geri çektiler. Açtıkları dava ret ve iptal oldu. Sürecin devam etmesi gerekirken bu seferde hem sendika mukayyitliği hem de VYK Başkanı tarafından bir oyalama söz konusudur. Hale daha referandum tarihi belirlenmemektedir. Referandum yapılıp yetkili sendika belirlenmesi gerekirken DAÜ BİR-SEN’i toplantıya çağırmadan Vakıf diğer sendika ile yetkiliymiş gibi görüşmeye devam etmektedir.



Referandumun ne zaman olmasını bekliyorsunuz?

Geçen hafta sendika hukukcumuz aracılığı ile sendika mukayidi Mehmet Yavuzhan’a ve VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’e bir ihbarname gönderdik. 26 Mayıs’a kadar DAÜ’de referandum yapılmaması durumunda da sendika olarak kendilerini hem polise hem de mahkemeye vereceğimizi resmi olarak bildirdik. Bu günlerde referandum tarihinin belirlenmesini bekliyoruz belirlenmemesi durumunda Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nda mevcut maddeler çerçevesinde polise şikâyette bulunacağız ve dava açacağız.



DAÜ’nün durumu ile ilgili ne yapılması gerekir?

Çeşitli bildiriler yayınladık ve kamuoyu ile de paylaştık görüşlerimizi. 3 Yıldır DAÜ’de başarısız bir yönetim mevcuttur. Mevcut Rektör Aykut Hocanın Üniversiteyi iyi yönetemedi. Kendisi Üniversiteye rektör olarak seçilirken Üniversitenin mali durumu kötüye gideceği belliydi ve kendisi de mali tedbir alınması yönünde çalışacağını söyleyerek Rektör seçilmişti. Ancak Aykut Hocanın Rektör olduktan sonra Üniversite’nin gelirleri ciddi anlamda azalmıştır. Öğrenci sayımız düşmüştür. Bu bağlamda rektörü bizler başarısız buluyoruz. Rektör Aykut Hocanın Temmuz 2023 – Aralık 2024 dönemi için bir plan hazırlamıştır. Bu planda 3 yılın tüm başarısızlıkların faturası çalışana kesilmek istenmektedir. Örneğin Temmuz 2023’de hayat pahalılığı maaşlara yansıtılmayacak, Ocak 2024’de hayat pahalılığı %10 oranında maaşlara yansıtılacak, Temmuz 2024’de hayat pahalılığından yine az bir miktar maaşlara yansıtılacak ve 2023 ve 2024 yıllarında 13.maaş da verilmeyecektir. Bu planda yapılması düşünülen kesintilerin ise çalışanlara ne zaman ve hangi koşullarda geri ödeneceği belli değildir. Bu planda sadece çalışanın fedakarlık yapması beklenmekte ancak esas bu durumundan sorumlu olanların da hiç birşey olmamış gibi görevlerine devam etmesi öngörülmektedir. Bir tasarruf tedbiri yapılması gerekiyorsa ve çalışandan da özveri bekleniyorsa çalışanın yönetime güven duyması gerekmektedir. Şu anda mevcut rektöre güven duyulmadığı ve rektörün başarısız olduğu kanaatindeyiz bu nedenle de mevcut yönetimi bu planı konusunda desteklemeyeceğimizi belirttik.



Oğuzhan Erdönmez: Çalışanlar bu işten huzursuz oluyor. Maaş kesintisi gündeme geldi ve bütün çalışan bu durumdan doğal olarak rahatsız. Önümüzdeki sürecin ne noktaya gideceği kesinlikle çalışan görmediği için okulun içinde bu gibi söylemler çalışanı olumsuz yönden etkiliyor. Artı Sosyal Sigorta ve İhtiyat sandığı yatırımlarının yatırılmaması ve ertelenmesi çalışanlar tarafından bu kesinlikle kabul edilemez bir durum. Yetkili sendika anlamında bu referandumun ötelenmesinden dolayı çalışanlar da çok büyük rahatsızlık içindedir. Üniversitede çok huzursuzluklar var. Bunu da geçiştirmeye çalışıyorlar. Bunların yapılış amacı belli. VYK Başkanı bu süreci tamamen kendilerine göre çevirmeye çalışıyor. Çalışan her şeyi görüyor. Üniversitemizin mali durumunun düzeltilmesi için bir an önce öğrenci gelirleri artırılarak en kısa zamanda mali yapının dengeye getirilmesi beklentisi var. Tanıtımdan sorumlu Rektör yardımcılığı ve Mali İşlerden sorumlu rektör yardımcılığı kesinlikle şu gün oldu bir adım atılmış değildir. Bu birimler yoktur şu anda. En büyük ve en önemli sorundur.



Buğu Sümen Cohar: Uluslararası Ofisin kurumsal yapısı bu yönetim tarafından tamamen ortadan kaldırılmıştır. Rektör yardımcıları atanmayarak, hem mali işler hem de tanıtımı Rektör direk kendine bağlayarak başarısız olmuştur.



Oğuzhan Erdönmez: Çalışanın en büyük endişesi yapılacak olan maaş kesintisidir. Çünkü çalışan kendi hayatını idame ettirebilmesi için borçlanmıştır. Borç içine girmiştir. Bu süreçte çalışan maaş kesintisine karşıdır. İkinci bir konu Üniversitede yetkili sendika belirlenmediği süreçte çalışanlarda huzursuzdur. Zaten mevcut yetkili sendika çalışan adına gözle görülür bir şey de yapmadı.



Buğu Sümen Cohar: Çalışan bu süreçte kendi oyu ile yetkili sendikasını belirlemek istiyor.





Rektörlük seçimi ve Üniversite Kurtarma Planı

Tüm kesimlerin iş birliği içerisinde bu Üniversiteyi kurtarması gereken bir noktadayız. Rektör, VYK Başkanı, 3 sendika, MEB, hükümet bütün herkesin elini taşın altına koyması gereken bir süreçten geçiyoruz. Bütün herkes uzlaşarak ortak bir irade ortaya koyarak ancak DAÜ’nün sorunları çözülür. Hükümetin üzerine düşen sorumlulukları vardır. Üniversitenin vergi borcu vardır, hükümet bu konuda nasıl bir yardımda bulunacak bunu ortaya konması gerekiyor. Devlete ödenemeyen vergi borçları ve SSK’da borçları var Üniversite’nin.

Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerini bizim maaşlarından kestiler ama yatırmadılar. Ve bunu faiz ile ödeyecekler. Bu konuda Rektörlük Üniversiteyi zarara uğratmıştır.