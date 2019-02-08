  • BIST 102.482
  • Altın 221,108
  • Dolar 5,2427
  • Euro 5,9402
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

DAÜ BTYO’dan yeni bir akreditasyon daha

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Bilgi Teknolojileri (IT) Yüksek Lisans Programı ASIIN (Almanya) akreditasyonu aldı.
DAÜ BTYO’dan yeni bir akreditasyon daha

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Bilgi Teknolojileri (IT) Yüksek Lisans Programı ASIIN (Almanya) akreditasyonu aldı. Yüksek Lisans programı olarak bir ilki başaran DAÜ BTYO aynı zamanda Euro INF kalite belgesini de yüksek lisans alanına kazandırmış oldu. Yeni alınan akreditasyonlarla birlikte BTYO’da akreditasyonlu program sayısı 13’e yükselmiş oldu.

 

DAÜ BTYO’nun bünyesinde bulunan Elektrik ve Elektronik Teknolojisi (2 ve 3 yıllık), İnşaat Teknolojisi (2 ve 3 yıllık), Bilgisayar Programcılığı (2 ve 3 yıllık), Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 ve 3 yıllık) ve Harita ve Kadastro (2 yıllık) programları özverili ve ciddi bir çalışma sonucunda geçtiğimiz dönem akreditasyon almıştı.DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, Bilgi Teknlojisi Yüksek Lisans programının aldığı ASIIN akreditasyonu ile birlikte BTYO’nun önemli bir başarıya daha imza attığını belirtti. BTYO’nun DAÜ’de kurulan ilk akademik birim olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlkan, DAÜ BTYO’nun, alanında uzman ara elemanlar da yetiştirdiğini sözlerine ekledi.

 

Akreditasyonun bir standardı yakalama, bir sınav süreci ve üçüncü bir göz tarafından belirlenen standartlara göre denetlenme olduğunu kaydeden Prof. Dr. İlkan, 28 AB ülkesinde geçerli olan akreditasyonlara sahip olduklarını kaydetti. Ayrıca akreditasyonların eğitimde kalitenin yakalandığının kanıtı olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlkan, mesleki eğitimin en yüksek seviyesinin Almanya olduğunu ve BTYO’nun da FIBAA ve ASIIN akreditasyonlarının Alman kökenli akreditasyonlar olduğunu kaydetti. Prof.Dr. İlkan, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri programının uluslararası ASIIN akreditasyonuna sahip olduğunu belirterek akreditasyon ile mezunlarının tüm dünya ve özellikle Avrupa’da serbest dolaşımın sağlandığını ve eğitim kalitesinin de  EQAINE tarafından verilen EuroInf Label ile tescillendiğini vurguladı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı öğrenci kabul ediyor01 Şubat 2019 Cuma 12:25
  • Dünya şampiyonu DAÜ öğrencisi Aysu Dursun uluslararası yarışmaya hazırlanıyor01 Şubat 2019 Cuma 11:10
  • DAÜ ile RDÜ arasinda iş birliği protokolü imzalandı31 Ocak 2019 Perşembe 13:06
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları Yemin Etti31 Ocak 2019 Perşembe 12:31
  • Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nden bir başarı daha!30 Ocak 2019 Çarşamba 16:10
  • “DAÜ’nün Ayak İzlerini Dünyaya Taşıyacağız”28 Ocak 2019 Pazartesi 14:50
  • DAÜ öğrencilerinin projesine ödül25 Ocak 2019 Cuma 16:30
  • DAÜ’NÜN yabancı öğrencisinden Türkçe tez25 Ocak 2019 Cuma 15:25
  • DAÜ personeli sertifikalarını aldı25 Ocak 2019 Cuma 15:10
  • DAÜ’den Enformasyon Dairesi çalışanlarına seminer23 Ocak 2019 Çarşamba 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti