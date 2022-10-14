DAÜ Dünya Üniversiteler Sıralamasında 501-600 Bandında Yer Aldı

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 104 ülkeden 1,799 üniversitenin sıralamaya girme başarısını gösterdiği sonuçlara göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), geçtiğimiz yıl 801-1000 bandından büyük bir yükselişle ulaştığı 501-600 bandındaki yerini korudu. THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda birinci sırayı Oxford Üniversitesi elde ederken, ikinci sırada Harvard Üniversitesi yer aldı. Cambridge Üniversitesi ile Stanford Üniversitesi ise üçüncü sırayı paylaştı.

DAÜ Türkiye’de İkinci Sırada

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre; %93.72’lik yerleşme oranı ile Türkiye Cumhuriyeti’nden son 15 yılda elde ettiği en yüksek öğrenci yerleşme sayısını yakalayan DAÜ, THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’na girme başarısını gösteren Türkiye üniversiteleri arasında en yüksek ikinci bantta yer aldı. Toplamda 21 Türkiye üniversitesinin yer aldığı listede; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi 401-500 bandında yer alarak birinci sırayı elde ederken, DAÜ ile ODTÜ 501-600 bandında ikinci sırayı paylaştı. Listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) iki üniversite girdi. DAÜ her yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’de yine birinci sırayı elde etti. Kıbrıs adası genelinde listeye 5 üniversite girerken, DAÜ bu üniversiteler arasında geçtiğimiz yıla göre bir sıra yükselerek ikinci sırada yer aldı.

DAÜ’nün Dünya Sıralamalarındaki Yükselişi Sürüyor

THE tarafından açıklanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na göre üniversitelerin etki sıralamasında da yer alan DAÜ, geçtiğimiz yıl aldığı 69,4 puanı 79,5’e yükselterek bulunduğu 301-400 bandını ciddi bir ivme ile 201-300 bandına taşıma başarısı göstermişti. Ayrıca THE tarafından 2022 yılı için dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralaması açıklanmış, DAÜ bu sıralamada da dünya genelinde söz konusu listeye giren üniversiteler arasında 153. sırada yer alma başarısı göstermişti. Geçtiğimiz yıl 251-300 bandında yer alan DAÜ, büyük bir ivme ile sıralamada ilerleyerek ciddi bir başarı yakalamıştı. Sıralama, özellikle daha genç olan kurumların kendi arasında yayın, atıf, eğitim kalitesi ve uluslararasılaşma açısından karşılaştırılmasına imkan tanıyor. DAÜ bu sıralamada da KKTC’de birinci, ada genelinde ilk üçte ve Türkiye üniversiteleri arasında dördüncü sırada yer almıştı.

“Tüm DAÜ Çalışanlarını Kutlarım”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün bu yıl da THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda yer almasından dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, bu başarının tüm DAÜ çalışanlarına ait olduğunu vurguladı. DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak dünyanın en iyileri arasında yer almasının, ülke adına da büyük bir başarı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hocanın, bu sıralamaların DAÜ’nün öğrencilerine sunduğu eğitim kalitesi, nitelikli araştırma imkanları ve topluma hizmet çalışmalarında doğru yolda olduğunun açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Hocanın, bu başarının elde edilmesini sağlayan tüm DAÜ çalışanlarına teşekkür ederek, üniversitenin hızlı yükselişini ve büyümesini sürdüreceğinin altını çizdi.