DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları Mesleki Yeminlerini Etti

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2023-2024 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ MEZUNLARI MESLEKİ YEMİNLERİNİ ETTİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için yemin töreni düzenledi. 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü, saat 11:00’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen yemin töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımı atmış oldular.

Törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Emine Dilek Özyılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Jale Yüzügülen ile fakülte öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende 2023 – 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Pharm-D program birincisi Anas Adnan Mahmoud Hasan ve M-Pharm program birincisi Ferıal Chaaban mezunlar adına birer konuşma gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan, meslek hayatına ilk adımı atan mezun öğrencileri tebrik ederek, almış oldukları eğitim süreci içerisinde öğrenmiş oldukları bilgileri ve yaşamış oldukları deneyimleri, meslek hayatlarında uygulamalarının faydalı olacağını vurguladı. Eczacılık mesleğinin önemine de ayrıca değinen Prof. Dr. Gülcan, DAÜ Eczacılık Fakültesi hocalarına, mezun öğrencilerin ailelerine ve öğrencilere teşekkürlerini sunarak konuşmalarını sonlandırdı.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, yapmış olduğu açılış konuşmasında, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin evrensel kriterlere uygun bireyler yetiştirdiğini vurgulayarak, fakültenin vermiş olduğu nitelikli eğitimden söz etti. Toplum sağlığı ve pozitif bilime hizmet etmek üzere mesleki yeminlerini eden öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Karatepe, mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında bu özel günde uzun ve zorlu eğitim sürecini tamamlayan öğrencileri tebrik ederek DAÜ’nün yükseköğrenimde bir referans olduğunu ve uluslararası standartlarda eğitim verdiğini vurguladı. Mezunlara seslenen Prof. Dr. Kılıç “Bugün sadece mezun değilsiniz. Aynı zamanda hepiniz birer meslektaşsınız. Bu mesleği icra ederken aldığınız eğitim ile yolunuza başarı ile devam edeceksiniz. Mesleğinizi icra ederken etik değerlere sahip çıkın. Kendinizi güncel tutun ve yeniliklere açık olun. Evrensel değerleri kendinize referans edinin. Ailelerinizi de gönülden kutluyorum. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılamayan DAÜ VYK Başkanı gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili mezunlar uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından bugün başarınızı kutluyoruz. Sizler disiplinli çalışmanız, azminiz ve kararlılığınız sayesinde bu noktaya geldiniz. Eczacılık mesleği sağlık sektörünün vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanların sağlığını koruma ve iyileştirme konusunda kritik rol oynayacaksınız. Mesleğinizi icra ederken etik değerlere bağlı kalmanız ve insan sağlığını her şeyin üstünde tutmanız büyük önem taşımaktadır. Ailelerinizin de bu süreçteki katkıları yadsınamaz. DAÜ’nün birer temsilcisi olarak mesleki bilgi ve becerilerinizi en iyi şekilde kullanarak topluma faydalı olacağınıza inancım tamdır. Yolunuz açık olsun.”

Açılış konuşmalarının ardından program birincilerine Prof. Dr. Karatepe ve Prof. Dr. Öztüren tarafından hediye takdim edildi.

70’i Aşkın Genç Eczacı Yemin Etti

Söz konusu yemin töreni ile Pharm-D ve M-Pharm programlarından mezun olan 70’i aşkın mezun meslek hayatları boyunca tüm bilgi ve becerilerini hastaların sağlığını korumak için kullanacaklarını, mesleklerini kötüye kullanmayacaklarını, her din, dil ve ırktan hastaya eşit ve adil yaklaşacaklarını dile getirdikleri yemin ile meslek hayatlarına ilk adımlarını atmış oldular. Tören yeminlerin okunmasının ardından keplerin havaya atılması ile sona erdi.