DAÜ Eczacılık Fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2011 - 2012 Akademik Yılı’nda kurulmuş olup, 5 ve 6 yıllık (B.Pharm ve Pharm D.) programları ile İngilizce dilinde eğitim vermektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2011 - 2012 Akademik Yılı’nda kurulmuş olup, 5 ve 6 yıllık (B.Pharm ve Pharm D.) programları ile İngilizce dilinde eğitim vermektedir.

Eczacılık Fakültesi, FIP (Uluslararası Eczacılık Federasyonu) tarafından 2012 yılında akademik üyeliğe kabul edilmiştir. Bu bağlamda, fakülte FlP’e üye olan Kıbrıs’tan ilk, Türkiye’den ise 2. fakülte durumundadır. Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu’nda (IPSF) temsil edilen fakülte, öğrenci değişim programı (SEP) ile öğrencilere farklı ülkelerde eczacılık deneyimi kazandırma imkanı vermektedir. Ayrıca öğrenciler Türk Eczacıları Birliği (TEB) bünyesindeki TEB-Gençlik Komisyonu’nda delege olarak temsil edilmektedir. DAÜ Eczacılık Fakültesi, Ulusal Eczacılık Günü olarak kabul edilen her 14 Mayıs’ “Eczacılık Günü Kutlaması” ve aynı zamanda “Kariyer Günleri” düzenlemektedir. Ayrıca eğitim yılı içerisinde düzenlenen Uluslararası Öğrenci Kongresi ile Eczacılık Bilimleri alanında uzmanların katılımı sağlanarak öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerine destek olmakla birlikte, sosyal ve mesleki gelişimlerini, kariyer olanaklarını tanımalarını ve akademisyenlerle iş birliğini desteklemek ve geliştirmek için katkıda bulunmaktadır.

Donanımlı Alt Yapısı İle Öğrencilere Müthiş İmkanlar

DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde, HPLC, GC-MS, FT-IR, UV spektrofotometre, laminar akış, mikrodalga reaktörü, tablet makinası, dissolüsyon cihazı, granülatör, homojenizatör, viskozimetre, stabilize iklim dolabı, inkübatörler, partikül büyüklüğü tayin cihazı, toz karıştırıcı, öğütücü, su banyoları, mikroskoplar, vs. gibi farmasötik bilimler için gerekli en son teknolojik ve eğitime dönük altyapı ile donatılmış öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır. Tüm laboratuvarlara akıllı tahta yerleştirilmiş olup, fakülte binasının önünde Farmasötik Botanik ve Farmakognozi çalışmaları için “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi” yapılmıştır.

DAÜ Eczacılık Fakültesi, mesleğinin ilkelerini ve etik anlayışını kavramış, sağlık danışmanlığı hizmetini verebilecek üst düzey uluslararası donanıma sahip, meslekteki son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme özelliği kazandırılmış nitelikli eczacılar ve bilim adamları yetiştirmektedir. DAÜ Eczacılık Fakültesi, ilgili alanlarda bilimsel araştırmalara evrensel ve bölgesel düzeyde katkıda bulunmak, elde edilen bilgileri eczacılık hizmeti yoluyla toplumun yararı için kullanmak, Uluslararası ilaç endüstrisinde ve mesleğin diğer dallarında çalışmak için gerekli bilgi birikimini aktarabilecek bir fakülte çatısı altında bölgenin en iyi ve saygın eczacılık fakültesi olmayı misyon edinmiştir.

DAÜ Eczacılık Fakültesi, Science Citation Index (SCI) tarafından taranan ünlü dergilerde yaklaşık 50 adet bilimsel makale yayınlamıştır. 26 farklı ülkeden öğrenciye sahip DAÜ Eczacılık Fakültesi, öğrencilerine çok uluslu bir ortam ve kolayca sosyalleşebilecekleri uluslararası bir atmosfer sağlamakla gurur duymaktadır.