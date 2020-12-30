DAÜ Eğitim Fakültesi’nde “Yeni Normalde Öğretmen Olmak” Konulu Çevrim İçi Söyleşi Gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü akademisyenleri, mezunları ve öğrencileri “Yeni Normalde Öğretmen Olmak” konulu çevrim içi söyleşide buluşarak verimli bir deneyim paylaşımı gerçekleştirdi. DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın, çevrim içi söyleşinin, Temel Eğitim Bölümü’nde yürütülmekte olan Öğretmenlik Uygulamaları derslerinin etkinliğinin arttırılması amacıyla düzenlendiğini belirtti. Doç. Dr. Yazgın, söz konusu söyleşide, bölümün lisans ve yüksek lisans mezunu olarak alanda öğretmenlik mesleğini yürüten deneyimli eğitimciler ile Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarının son sınıf öğrencilerinin, dersin sorumlusu öğretim üyelerinin koordinasyonunda buluşmaları ve paylaşımda bulunmalarının sağlandığını ifade etti.

Deneyimli Öğretmenler Tecrübelerini Paylaştı

Söyleşinin koordinasyonu, dersin yürütücüsü olan Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, Doç. Dr. Gülen Onurkan Aliusta, Yrd. Doç. Dr. Nihan Koran ve Uzm. Rahme Kavaz tarafından sağlandı. Çevrim içi söyleşinin davetli konuşmacıları Muğla Milas Ören İlkokulu Öğretmeni Olcay Yılmaz Ak, Beylerbeyi Anaokulu Öğretmeni Çağrı Peköz ve Polatpaşa İlkokulu Öğretmeni Sevinç Altun Kara oldu. Davetli konuşmacılar öğretmen adaylarına, özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu zorlayıcı süreçte, alışılmışın dışında uygulamalara gereksinim duyulduğunu ifade ederek, çocukların öğrenme gereksinimleri konusunda nelerin daha öncelikli hale gelmiş olduğu konusunda bilgiler verdi. Konuşmacılar; çocukların süreci nasıl duyumsadığı, nasıl tepkiler verdikleri, aileler ve meslektaşları ile nasıl bir iletişim ağı kurulduğu gibi konulara vurgu yaparak süreçteki deneyimlerini aktardılar. Öğretmen adayları, pandeminin etkileri nedeniyle kendilerine tanıdık gelmeyen bu deneyimler ile öncelikli olarak, çocuğu merkeze almanın önemi konusunda farkındalık ve bakış açısı geliştirme fırsatı elde ettiler.

“Çok Verimli Geçti”

Söyleşinin davetli konuşmacısı olan öğretmenler, öğretmen adaylarının geleceğe hazırlanma konusunda kendilerine göre daha avantajlı olduklarını, bu tür bir buluşmanın yapılmasının bile bunun göstergesi olduğunu belirttiler. Etkinlik sırasında ve sonrasında öğretmen adayları bölümlerinin kendilerine sağladığı mezunlarla etkileşim fırsatından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Söyleşiye katılan öğrenciler adına görüşlerini bildiren DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Öğrenci Temsilcisi Hazal Ece Renkmen de, söyleşinin çok verimli geçtiğini ifade ederek, özellikle davetli konuşmacıların, aileler ve meslektaşları ile çocuklar yararına nasıl bir dayanışma ve iletişim içinde olduklarını dinlemenin kendileri için yol gösterici ve aydınlatıcı olduğunu belirtti. Renkmen, söyleşide edindiği bilgilerin, gelecekte mesleklerine hazırlanırken olağanüstü durumlarla uyumlu, sorun çözücü ve donanımlı bir mesleki hazırlık için ilham verici olduğuna işaret etti.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın da, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederek, Temel Eğitim Bölümü’nün vizyonu gereği, okul ve toplum ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarının öğrencilerin yararına sürdürülebilir olması için etkinliklere yenilerinin ekleneceğini bildirdi