  • BIST 1.475
  • Altın 444,048
  • Dolar 7,3437
  • Euro 9,0180
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

DAÜ Eğitim Fakültesi’nde “Yeni Normalde Öğretmen Olmak” Konulu Çevrim İçi Söyleşi Gerçekleşti

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü akademisyenleri, mezunları ve öğrencileri “Yeni Normalde Öğretmen Olmak” konulu çevrim içi söyleşide buluşarak verimli bir deneyim paylaşımı gerçekleştirdi.
DAÜ Eğitim Fakültesi’nde “Yeni Normalde Öğretmen Olmak” Konulu Çevrim İçi Söyleşi Gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü akademisyenleri, mezunları ve öğrencileri “Yeni Normalde Öğretmen Olmak” konulu çevrim içi söyleşide buluşarak verimli bir deneyim paylaşımı gerçekleştirdi. DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın, çevrim içi söyleşinin, Temel Eğitim Bölümü’nde yürütülmekte olan Öğretmenlik Uygulamaları derslerinin etkinliğinin arttırılması amacıyla düzenlendiğini belirtti. Doç. Dr. Yazgın, söz konusu söyleşide, bölümün lisans ve yüksek lisans mezunu olarak alanda öğretmenlik mesleğini yürüten deneyimli eğitimciler ile Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarının son sınıf öğrencilerinin, dersin sorumlusu öğretim üyelerinin koordinasyonunda buluşmaları ve paylaşımda bulunmalarının sağlandığını ifade etti.

 

Deneyimli Öğretmenler Tecrübelerini Paylaştı

Söyleşinin koordinasyonu, dersin yürütücüsü olan Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, Doç. Dr. Gülen Onurkan Aliusta, Yrd. Doç. Dr. Nihan Koran ve Uzm. Rahme Kavaz tarafından sağlandı. Çevrim içi söyleşinin davetli konuşmacıları Muğla Milas Ören İlkokulu Öğretmeni Olcay Yılmaz Ak, Beylerbeyi Anaokulu Öğretmeni Çağrı Peköz ve Polatpaşa İlkokulu Öğretmeni Sevinç Altun Kara oldu. Davetli konuşmacılar öğretmen adaylarına, özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu zorlayıcı süreçte, alışılmışın dışında uygulamalara gereksinim duyulduğunu ifade ederek, çocukların öğrenme gereksinimleri konusunda nelerin daha öncelikli hale gelmiş olduğu konusunda bilgiler verdi. Konuşmacılar; çocukların süreci nasıl duyumsadığı, nasıl tepkiler verdikleri, aileler ve meslektaşları ile nasıl bir iletişim ağı kurulduğu gibi konulara vurgu yaparak süreçteki deneyimlerini aktardılar. Öğretmen adayları, pandeminin etkileri nedeniyle kendilerine tanıdık gelmeyen bu deneyimler ile öncelikli olarak, çocuğu merkeze almanın önemi konusunda farkındalık ve bakış açısı geliştirme fırsatı elde ettiler.

 

“Çok Verimli Geçti”

Söyleşinin davetli konuşmacısı olan öğretmenler, öğretmen adaylarının geleceğe hazırlanma konusunda kendilerine göre daha avantajlı olduklarını, bu tür bir buluşmanın yapılmasının bile bunun göstergesi olduğunu belirttiler. Etkinlik sırasında ve sonrasında öğretmen adayları bölümlerinin kendilerine sağladığı mezunlarla etkileşim fırsatından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Söyleşiye katılan öğrenciler adına görüşlerini bildiren DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Öğrenci Temsilcisi Hazal Ece Renkmen de, söyleşinin çok verimli geçtiğini ifade ederek, özellikle davetli konuşmacıların, aileler ve meslektaşları ile çocuklar yararına nasıl bir dayanışma ve iletişim içinde olduklarını dinlemenin kendileri için yol gösterici ve aydınlatıcı olduğunu belirtti. Renkmen, söyleşide edindiği bilgilerin, gelecekte mesleklerine hazırlanırken olağanüstü durumlarla uyumlu, sorun çözücü ve donanımlı bir mesleki hazırlık için ilham verici olduğuna işaret etti.

 

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın da, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederek, Temel Eğitim Bölümü’nün vizyonu gereği, okul ve toplum ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarının öğrencilerin yararına sürdürülebilir olması için etkinliklere yenilerinin ekleneceğini bildirdi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ İletişim Fakültesi Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali İçin Hazırlıklar Sürüyor21 Aralık 2020 Pazartesi 17:17
  • DAÜ-SEM Avrupa Birliği Projesi Kapsamında Eğitim Veren Akademisyenleri Ödüllendirdi20 Aralık 2020 Pazar 12:06
  • Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası’nda DAÜ Akademisyenlerinden Yeni Bir Eser: “Mücahitler Anlatıyor”19 Aralık 2020 Cumartesi 10:43
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ile görüştü18 Aralık 2020 Cuma 18:12
  • DAÜ KEDAM ve DAÜ KENT-AG’den “Ev ve Kent Hikayelemeleri” sunumu18 Aralık 2020 Cuma 17:48
  • DAÜ YDİHO’dan prestijli kurucu üyelik17 Aralık 2020 Perşembe 14:15
  • DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası Ertelendi14 Aralık 2020 Pazartesi 16:18
  • DAÜ’den Yeni Yılda Doğaya Üç Bin Fidan14 Aralık 2020 Pazartesi 15:10
  • DAÜ Mimarlık Bölümü Ve DAÜ Kent-Ag Tarafından Ortak Düzenlenen “Uluslararası Kentsel Tasarım Konferansı” Tamamlandı12 Aralık 2020 Cumartesi 11:22
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen Bir araya Geldi12 Aralık 2020 Cumartesi 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti