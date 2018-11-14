  • BIST 92.962
  • Altın 210,965
  • Dolar 5,4636
  • Euro 6,1559
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uluslararası Yarışmaya Katılıyor

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 12-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde bu yıl 31.’si düzenlenen Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) konferans ve gastronomi yarışmalarında DAÜ’yü temsil ediyor
DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uluslararası Yarışmaya Katılıyor

Söz konusu yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2016 ve 2017’de katıldıkları yarışmalarda üçüncü olarak bronz madalya ile döndüklerini, bu yıl ise çıtayı daha da yükselteceklerini vurguladı. Daha önceki katılımlarda olduğu gibi DAÜ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) en iyi şekilde temsil edeceklerini ve bu konudaki tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Prof. Dr. Kılıç, diğer yandan DAÜ Turizm Fakültesi olarak konferansa da katılacaklarını ve burada Avrupa turizminde yeni eğilimler konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

 

“Önemli Bir Fırsat”

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Kurtuluş Özbaşar’ın gastronomi yarışmalarında Jüri Üyesi olarak görev alacak olmasının ayrı bir gurur vesilesi olduğunu ifade ederek, “Dünya Şefler Birliği (WACS) üyesi olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün yarışmalara katılacak olmasının yanı sıra, Öğretim Üyemiz Özbaşar ayrıca WACS resmi onaylı jüri üyesi olarak bu etkinliklerde görev yapacaktır” diye konuştu. Son olarak katılacakları gastronomi yarışmalarına değinen Prof. Dr. Kılıç, yarışmalarda Gastronomi alanında İ. Çağlar Güden, Pastacılık alanında Melisa Bağzıbağlı ve Barista alanında da Yalın Özbahadır adlı öğrencilerin üniversiteyi temsil edeceğini açıkladı. Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi: “Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte, Avrupa’da turizm ve konaklama işletmeciliği ile gastronomi eğitimi veren birçok üniversite ile temaslarda bulunacak ve iş birlikleri kuracağız. Söz konusu etkinliği, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve tanıtım açısından önemli bir fırsat olarak görüyorum.”

. Söz konusu yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2016 ve 2017’de katıldıkları yarışmalarda üçüncü olarak bronz madalya ile döndüklerini, bu yıl ise çıtayı daha da yükselteceklerini vurguladı. Daha önceki katılımlarda olduğu gibi DAÜ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) en iyi şekilde temsil edeceklerini ve bu konudaki tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Prof. Dr. Kılıç, diğer yandan DAÜ Turizm Fakültesi olarak konferansa da katılacaklarını ve burada Avrupa turizminde yeni eğilimler konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

 

“Önemli Bir Fırsat”

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Kurtuluş Özbaşar’ın gastronomi yarışmalarında Jüri Üyesi olarak görev alacak olmasının ayrı bir gurur vesilesi olduğunu ifade ederek, “Dünya Şefler Birliği (WACS) üyesi olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün yarışmalara katılacak olmasının yanı sıra, Öğretim Üyemiz Özbaşar ayrıca WACS resmi onaylı jüri üyesi olarak bu etkinliklerde görev yapacaktır” diye konuştu. Son olarak katılacakları gastronomi yarışmalarına değinen Prof. Dr. Kılıç, yarışmalarda Gastronomi alanında İ. Çağlar Güden, Pastacılık alanında Melisa Bağzıbağlı ve Barista alanında da Yalın Özbahadır adlı öğrencilerin üniversiteyi temsil edeceğini açıkladı. Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi: “Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte, Avrupa’da turizm ve konaklama işletmeciliği ile gastronomi eğitimi veren birçok üniversite ile temaslarda bulunacak ve iş birlikleri kuracağız. Söz konusu etkinliği, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve tanıtım açısından önemli bir fırsat olarak görüyorum.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ “Üniversitelerde İngilizce’nin Eğitim Dili Olarak Kullanılması: Bütüncül Bir Yaklaşım” sempozyumuna ev sahipliği yaptı12 Kasım 2018 Pazartesi 16:00
  • Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk DAÜ’de anıldı12 Kasım 2018 Pazartesi 15:35
  • DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarına kurs12 Kasım 2018 Pazartesi 15:30
  • Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk DAÜ’de anıldı12 Kasım 2018 Pazartesi 14:40
  • Özyiğit DAÜ’de gerçekleştirilen sempozyuma katıldı09 Kasım 2018 Cuma 17:55
  • DAÜ iletişim fakültesi’ne Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda yeni bilgisayar laboratuvarı09 Kasım 2018 Cuma 15:20
  • DAÜ Ataum 10 Kasım bildirisi yayınladı09 Kasım 2018 Cuma 11:05
  • DAÜ bilimsel sağlık programında kadın sağlığında beslenme konusu konuşuldu08 Kasım 2018 Perşembe 16:00
  • DAÜ Uluslararası Barış Konferansı başladı08 Kasım 2018 Perşembe 14:59
  • DAÜ uluslararası barış konferansı başladı08 Kasım 2018 Perşembe 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti