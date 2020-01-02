DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün başarılı öğrencileri sertifikalarını aldılar

Her yıl farklı bir konseptle düzenlenen sertifika töreni, bu yıl “Yeni Yıl” konsepti ile, Sami Özuslu tarafından verilen Basın ve Medya İlişkileri dersi kapsamında, dersin öğrencileri tarafından organize edildi. Bu bağlamda, “İşte Benim Yılım” sloganıyla yola çıkan proje ekibi, hem mezun olacak hem de devam edecek olan öğrenciler için bu yılın özel bir yıl olmasını dilediklerini belirttiler.

27 Aralık 2019 Cuma günü, DAÜ İletişim Fakültesi, FCMS 011 salonunda düzenlenen tören öncesinde bölüm öğrencileri tarafından gitar eşliğinde canlı müzik dinletisi gerçekleştirildi. Keyifli müzik dinletisinin ardından, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Türkçe Programı’nda başarı gösteren öğrenciler adına Firdevs Zorali ve Erhan Dalbun birer konuşma yaptılar. Öğrenciler konuşmalarında, DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi ve DAÜ’nün parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, eğitimlerine katkıda bulunan akademisyenlere teşekkürlerini dile getirdiler.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Agah Gümüş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Ersoy, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman’ın yanı sıra, bir çok akademisyen ve öğrencinin katılımıyla gerçekleşen törende, Türkçe ve İngilizce programlarda toplam 107 başarılı öğrenciye şeref – yüksek şeref sertifikaları verildi. Ayrıca, başarılı öğrencilere sertifikaların yanında, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kemal Kaya ve Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayman tarafından “Yeşeren Kalem” dağıtıldı. Böylece, kalemlerin arkasından çıkan tohumların ekilmesi ile daha yeşil bir dünya mesajı verilmiş oldu.

Sertifika töreninin ardından, İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilen kokteyl ile öğrencilerle akademisyenler keyifli anlar geçirerek, toplu fotoğrafla bu güzel anları ölümsüzleştirdiler