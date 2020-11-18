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DAÜ İletişim Fakültesi, Harmancı'yı Ziyaret Etti

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sanatla ilişkili her türlü iş birliğine hazır olduklarını ve LTB’nin Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali’ne gereken katkıyı koyacağını belirtti.
DAÜ İletişim Fakültesi, Harmancı'yı Ziyaret Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nin yerel kurumlarla iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaretler devam ediyor. Bu bağlamda DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, hazırlıkları süren Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali iş birliği çalışmaları çerçevesinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret ettiler.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sanatla ilişkili her türlü iş birliğine hazır olduklarını ve LTB’nin Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali’ne gereken katkıyı koyacağını belirtti. Harmancı, üniversitelerin ve yerel yönetimlerin daha çok bir araya gelerek Kıbrıs’ın kuzeyinde sanat etkinliklerinin artırılmasında birlikte sorumluluk almaları ve gençlere alternatif sanat mecraları yaratmalarının gerekliliğine de dikkat çekti. 

Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ise LTB gibi uluslararası platformlarda kabul gören bir kurumun Bienal’e destek vermesinin de kendileri için çok önemli olduğunu, böyle bir iş birliğinin sanat, üniversite ve kent iş birliğinin iyi bir örneği olabileceğini belirterek, bu tarz iş birliklerinin çeşitlenerek devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali Nedir?

Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali, DAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilip, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Bienal, ismini Shakespeare’in ünlü oyununda söz edilen Gazimağusa kentindeki Othello Kalesi’nden almakta ve kentin kültür-sanatla olan ilişkisini simgeleyip ve vurgulamaktadır.

Üniversitelerin kültür, sanat ve yaratıcılığı desteklemesinin önemli rollerinden biri olduğunun farkındalığı ile Bienal’in ana motivasyonu gerek ulusal gerekse uluslararası hem sanatçı olma yolundaki tasarım ve film öğrencilerini, hem de genç sanatçılara hareketli sanatı kullanarak kendi düşüncelerini yansıtmaya teşvik ederek uluslararası bir platformda bir araya getirip, düşünce ve birikimlerin paylaşılabildiği üretken ve motive edici bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır.

Temel amaç, hareketli sanatlarla özgün fikirler üretebilecek, farklı bakış açılarıyla alana katkıda bulunabilecek sinema ve görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı olmak, kısa film yapımcılığının uluslararası alanda gelişmesine katkıda bulunmak ve kısa filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamaktır.

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