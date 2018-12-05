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DAÜ Kent-AG, ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon ve ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor

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DAÜ Kent-AG, ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon ve ilkokul öğrencilerine yönelik resim YARIŞMASI düzenliyor
DAÜ Kent-AG, ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon ve ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG), üniversitenin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, toplumu ilgilendiren konulara ve kentlerimize ilişkin gençler ve çocuklar üzerinde farkındalık yaratmak ve aynı zamanda yaratıcılıklarını teşvik etmek amacıyla, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onayıyla, iki ayrı yarışma düzenliyor.

Trafikte kaybettiğimiz çocuklarımızın / gençlerimizin anısına KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı tüm ilkokulların 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenmekte olan Resim Yarışması, ‘Kent-Çocuk-Trafik: Güvenli Ulaşım İçin El Ele!’ sloganı çerçevesinde kentlerdeki trafik güvenliği konusuna odaklanmaktadır. Günümüzde toplumumuzun en önemli çevre sorunlarından biri haline gelen trafik konusuna vurgu yaparak, güvenli ulaşımın önemine dikkat çekmeyi amaçlayan yarışma; bu durumdan en çok etkilenen çocuklarımızı, geleceğin bireyleri olarak bilinçlendirmek amacı ile düzenleniyor.  Bu kapsamda yarışmanın temel hedefi, toplumda trafik güvenliğiyle ilgili farkındalık yaratarak tüm toplum bireylerini bu sorumluluk hareketine davet etmektir. Yarışmada ödül alacak eserler öncelikle ödül töreni ile birlikte 26 Aralık 2018 tarihinde ve ardından ülkemizde ‘TRAFİK HAFTASI’ olarak kutlanan 7-13 Mayıs 2019 tarihleri arasında Lefkoşa ve Gazimağusa’da sergilenecek. Yarışmanın seçici kurulu, DAÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mukaddes Polay, DAÜ KENT-AG Merkezi Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, DAÜ KENT-AG Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Riza, Sanatçı Zehra Şonya, Sanatçı Nilgün Güney, Sanatçı ve Resim Öğretmeni Simge Uygur ile KKTC  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcisinden oluşuyor.

 

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı tüm ortaokulların 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan ‘Kent-Savaş/Barış’ başlıklı Kompozisyon Yarışması ise, gençleri; kişiler, toplumlar, ülkeler arası anlaşmazlıklardan kaynaklanan savaşların, insan yaşamının yeşerdiği kentleri nasıl etkilediklerini ve değiştirdiklerini düşünmeye teşvik ederek;  barışın, insan ve kentlerin gelişiminde ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmayı amaçlıyor.  Bu kapsamda gençler, savaşların kentlerimizi (yapılı – doğal çevreyi ve insanı) nasıl etkilediği; savaş sonrası kentlerin karşılaştığı sorunların neler olduğu ve bu sorunların aşılmasında kişi ve kurumların rolünün ne olması gerektiği yönünde sorgulamalar yapmaya davet ediliyor.  Yarışma temel anlamda; gençlerimizin, sorgulama, araştırma ve kendilerini yazıyla ifade edebilme yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak; kente, dünyaya, savaşa, barışa bakış açılarını geliştirmek; ve kentlerimizin değişimi ile ilgili farkındalık yaratmak, hedefi ile düzenleniyor. Toplam yedi kişiden oluşan kompozisyon yarışmasının seçici kurulunda, DAÜ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, DAÜ KENT-AG Merkezi Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay, DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Boğaç, DAÜ KENT-AG Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz, Edebiyat Öğretmeni Bingül Sakallı, Şair-Yazar Mehmet Kansu ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcisi yer alıyor. Yarışma sonunda her sınıf düzeyinden 5’er adet olmak üzere toplam 15 adet eşdeğer kompozisyon seçilecek. Sonuçlar, şartname takviminde belirtildiği şekilde, seçici kurulun toplantısının ardından, 11 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak ve 20 Şubat 2019 tarihinde yapılacak törenle kazananların ödülleri takdim edilecek.

 

Yarışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgiye, DAÜ KENT-AG Merkezi Başkan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert veya Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay’dan (Telefon: 0 392 630 2262) ya da DAÜ KENT-AG internet sayfasından (www.urdc.emu.edu.tr) ulaşılabilir.

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