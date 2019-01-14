  • BIST 91.671
  • Altın 228,465
  • Dolar 5,4960
  • Euro 6,2977
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

DAÜ KENT-AG trafik resim yarışması gerçekleştirildi

» »
Dereceye girenler, Perşembe günü 10.00 – 12:00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.
DAÜ KENT-AG trafik resim yarışması gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin (DAÜ KENT-AG),  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onayı ile düzenlediği  ‘Kent-Çocuk-Trafik: Güvenli Ulaşım İçin El Ele!’ başlıklı ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasının ödül töreni Perşembe günü yapılacak.

Dereceye girenler, Perşembe günü 10.00 – 12:00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde  düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Tüm katılımcıların eserleri, ödül töreninde açılacak sergi ile kısa süreli sergilenecek. Aynı sergi, Trafik Haftası   kapsamında 7-13 Mayıs tarihleri arasında  DAÜ’de yer alacak.

 

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarında kaybedilen çocuklar ve gençler anısına düzenlenen resim yarışmasına, ülke genelinde 19 okuldan 1170 öğrenci katıldı.

 

DAÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mukaddes Polay, DAÜ KENT-AG Merkezi Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, DAÜ KENT-AG Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Riza, sanatçı Zehra Şonya, sanatçı Nilgün Güney, sanatçı ve Resim Öğretmeni Simge Uygur’dan oluşan  seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda dereceye girenler şu şekilde belirlendi:

 

Birincilik Ödülü: Meryem Göğebakan (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu)

İkincilik Ödülü: Nilsu Sibel Akansoy (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu)

Üçüncülük Ödülü: Enes Akkuş (Karşıyaka Merkez İlkokulu)

Üçüncülük Ödülü: Berk Kavazlar (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu)

Eşdeğer Mansiyon: Nesil Göçener (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu)

Eşdeğer Mansiyon: Nurten Açelya Yardımcı (Yakın Doğu İlkokulu)

Eşdeğer Mansiyon: Arda Turan Kaya (Yeniboğaziçi İlkokulu)

Eşdeğer Mansiyon: Hayrun Nisa İkinci (Yeniboğaziçi İlkokulu)

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ YDİHO öğrencileri yaşlıları ziyaret etti10 Ocak 2019 Perşembe 16:01
  • Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” Sergisi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Tarafından Açılacak10 Ocak 2019 Perşembe 15:58
  • DAÜ YDİHO öğrencileri yaşlıları ziyaret etti10 Ocak 2019 Perşembe 14:45
  • DAÜ’de çocuklarımız ve internet bağımlılığı ele alındı09 Ocak 2019 Çarşamba 14:10
  • Fotiu Kuik ile görüşecek09 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
  • DAÜ KENT-AG tarafından düzenlenen resim yarışması sonuçlandı09 Ocak 2019 Çarşamba 12:56
  • DAÜ'nün Bankacılık ve Finans Konferans Bildirisi Springer'da yayımlandı08 Ocak 2019 Salı 16:10
  • DAÜ’nün bankacılık ve finans konferans bildirisi Sprınger’da yayımlandı08 Ocak 2019 Salı 16:09
  • DAÜ YDİHO öğrencileri Girne Bölgesi’ni tanidi07 Ocak 2019 Pazartesi 16:08
  • DAÜ’de trade master laboratuvar açılışı gerçekleşti07 Ocak 2019 Pazartesi 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti