DAÜ KENT-AG trafik resim yarışması gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin (DAÜ KENT-AG), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onayı ile düzenlediği ‘Kent-Çocuk-Trafik: Güvenli Ulaşım İçin El Ele!’ başlıklı ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasının ödül töreni Perşembe günü yapılacak.
Dereceye girenler, Perşembe günü 10.00 – 12:00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.
Tüm katılımcıların eserleri, ödül töreninde açılacak sergi ile kısa süreli sergilenecek. Aynı sergi, Trafik Haftası kapsamında 7-13 Mayıs tarihleri arasında DAÜ’de yer alacak.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarında kaybedilen çocuklar ve gençler anısına düzenlenen resim yarışmasına, ülke genelinde 19 okuldan 1170 öğrenci katıldı.
DAÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mukaddes Polay, DAÜ KENT-AG Merkezi Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, DAÜ KENT-AG Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Riza, sanatçı Zehra Şonya, sanatçı Nilgün Güney, sanatçı ve Resim Öğretmeni Simge Uygur’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda dereceye girenler şu şekilde belirlendi:
Birincilik Ödülü: Meryem Göğebakan (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu)
İkincilik Ödülü: Nilsu Sibel Akansoy (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu)
Üçüncülük Ödülü: Enes Akkuş (Karşıyaka Merkez İlkokulu)
Üçüncülük Ödülü: Berk Kavazlar (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu)
Eşdeğer Mansiyon: Nesil Göçener (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu)
Eşdeğer Mansiyon: Nurten Açelya Yardımcı (Yakın Doğu İlkokulu)
Eşdeğer Mansiyon: Arda Turan Kaya (Yeniboğaziçi İlkokulu)
Eşdeğer Mansiyon: Hayrun Nisa İkinci (Yeniboğaziçi İlkokulu)
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