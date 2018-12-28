DAÜ mütercim tercümanlık beyaz perde etkinliği 11 yaşında

Bir atölye çalışması niteliğindeki etkinlikte öğrenciler, filmlerin görsel-işitsel çevirileri hakkında bilgilendirici sunumlarla çeviri analizi çalışmalarını, çeviri sürecini ve kullandıkları yöntemleri de aktardılar.

Öğrencilerini profesyonel iş hayatına hazırlayan bir eğitim programının daima önemini vurgulayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, geleneksel Beyaz Perde Günleri etkinliğinin 11. yılını kutladı.

11 yıldır yapılan bu özverili çalışmada, altyazı çevirileri DAÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü son sınıf öğrencilerinden Fırat Dövme, Serhiye Elizabeth Savaşçı, Sinem Nur Kemeral, Ali Ören, Alpar Yeşilalan, Şeyda Buruk, Tuğçe Öksüzoğlu, İlke Sözdemir, Fulya Tilki, Yevginaya İbragimova, Batyr Karlyev, Esra Oylum ve Seran Yenen tarafından yapılan filmler izleyiciyle buluştu.

Bir atölye çalışması niteliğindeki etkinlikte öğrenciler, filmlerin görsel-işitsel çevirileri hakkında bilgilendirici sunumlarla çeviri analizi çalışmalarını, çeviri sürecini ve kullandıkları yöntemleri de aktardılar.

Öğr. Gör. Neslihan Binatlı Hekimoğlu, altyazı çevirisinin sadece film, belgesel ve dizilerle sınırlı kalmayan, dijital oyun sektörünün de önemli bir parçası olan büyük bir sektör olduğunun ve sektörde kültürlü ve nitelikli çevirmenlere duyulan ihtiyacın arttığının altını çizdi. Böyle bir ihtiyacın ancak mesleki gelişimi destekleyen uygulamalı bir eğitim ile gerçekleşebileceğini ve DAÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü’nün kurulduğu günden bu yana bu amaçla ilerlediğini vurguladı.

Beyaz Perde Günleri Çeviri Atölyesi’nin 11. yaşını kutlamanın verdiği haklı gururla, DAÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü bir kez daha 4 yıl boyunca verdiği eğitimin başarılı çıktılarını tüm üniversite ile paylaşmış oldu.