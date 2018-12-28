  • BIST 90.435
  • Altın 216,823
  • Dolar 5,2662
  • Euro 6,0285
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

DAÜ mütercim tercümanlık beyaz perde etkinliği 11 yaşında

» »
Bir atölye çalışması niteliğindeki etkinlikte öğrenciler, filmlerin görsel-işitsel çevirileri hakkında bilgilendirici sunumlarla çeviri analizi çalışmalarını, çeviri sürecini ve kullandıkları yöntemleri de aktardılar.
DAÜ mütercim tercümanlık beyaz perde etkinliği 11 yaşında

Öğrencilerini profesyonel iş hayatına hazırlayan bir eğitim programının daima önemini vurgulayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, geleneksel Beyaz Perde Günleri etkinliğinin 11. yılını  kutladı.

11 yıldır yapılan bu özverili çalışmada, altyazı çevirileri DAÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü son sınıf öğrencilerinden Fırat Dövme, Serhiye Elizabeth Savaşçı, Sinem Nur Kemeral, Ali Ören, Alpar Yeşilalan, Şeyda Buruk, Tuğçe Öksüzoğlu, İlke Sözdemir, Fulya Tilki, Yevginaya İbragimova, Batyr Karlyev, Esra Oylum ve Seran Yenen tarafından yapılan filmler izleyiciyle buluştu.

Bir atölye çalışması niteliğindeki etkinlikte öğrenciler, filmlerin görsel-işitsel çevirileri hakkında bilgilendirici sunumlarla çeviri analizi çalışmalarını, çeviri sürecini ve kullandıkları yöntemleri de aktardılar.

Öğr. Gör. Neslihan Binatlı Hekimoğlu, altyazı çevirisinin sadece film, belgesel ve dizilerle sınırlı kalmayan, dijital oyun sektörünün de önemli bir parçası olan büyük bir sektör olduğunun ve sektörde kültürlü ve nitelikli çevirmenlere duyulan ihtiyacın arttığının altını çizdi. Böyle bir ihtiyacın ancak mesleki gelişimi destekleyen uygulamalı bir eğitim ile gerçekleşebileceğini ve DAÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü’nün kurulduğu günden bu yana bu amaçla ilerlediğini vurguladı.

Beyaz Perde Günleri Çeviri Atölyesi’nin 11. yaşını kutlamanın verdiği haklı gururla, DAÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü bir kez daha 4 yıl boyunca verdiği eğitimin başarılı çıktılarını tüm üniversite ile paylaşmış oldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ MİKA’DAN MEZUN PLATFORMU: “EMU NETWORK”25 Aralık 2018 Salı 15:46
  • Şehitler DAÜ’de düzenlenen panelde anıldı24 Aralık 2018 Pazartesi 16:25
  • 4. Kemal Yücel araştırma onur ödülü DAÜ’ye geldi24 Aralık 2018 Pazartesi 15:55
  • DAÜ TSE iş sağlığı ve güvenliği denetlemelerinden geçti21 Aralık 2018 Cuma 13:40
  • “Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk” Konfersansı Düzenleniyor21 Aralık 2018 Cuma 13:33
  • DAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri, liselilere yönelik “Akran Zorbalığı Farkındalık Etkinlikleri” düzenledi20 Aralık 2018 Perşembe 17:08
  • Şehitler DAÜ’de düzenlenecek panelde anılacak20 Aralık 2018 Perşembe 16:48
  • Ana Haber Spikeri Cem Öğretir DAÜ’de eğitim verdi20 Aralık 2018 Perşembe 15:30
  • DAÜ Yeşilay Öğrenci Kulübü’nden bağımlılık konusunda farkındalığı artırma faaliyeti19 Aralık 2018 Çarşamba 17:10
  • DAÜ uluslararası basketbol turnuvası tamamlandı19 Aralık 2018 Çarşamba 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti