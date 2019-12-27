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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden grip hastalığına karşı alınması gereken önlemler açıklandı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Levent Eker, mevsimsel grip hastalığına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden grip hastalığına karşı alınması gereken önlemler açıklandı

Grip hastalığının, influenza virüsünün neden olduğu, bahar ve kış aylarında görülen bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Eker, “Çok sayıda kişiyi etkilemesi, özellikle kronik hastalığı olanlarda ölümlere neden olması, kişi ve ülke ekonomisine olumsuz etkileri nedeniyle önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Grip hastalığı, halk arasında soğuk algınlığı olarak da tanımlanan hastalıkla karıştırılmamalıdır” dedi.

 

“Soğuk Algınlığı ile İnfluenza Virüsü Farklı”

Soğuk algınlığına neden olan 200’ün üzerindeki virüs ile gribe neden olan influenza virüsünün farklı özellikler taşıdığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Eker, “Soğuk algınlığı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, halsizlik ve hafif ateş ile birlikte seyreden bir hastalıktır. Gripte ise belirtilere yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, öksürük, kas ağrıları eşlik eder. Ateş genellikle 38 derecenin üzerindedir. Gripte, hastalık şikayetleri ilk 2-3 gün şiddetli olmak üzere 7 gün sürer. Daha sonra düzelme başlar. İyileşme süresi 1-2 haftaya kadar uzayabilir. Grip hastalığının bulaşmasında konuşma, öksürme, hapşırma esnasında etrafa yayılan damlacıklar önemli rol oynar. Hastalık tokalaşma, yakın mesafede konuşma ya da öpüşme ile de bulaşabilir” diye konuştu.

 

Nasıl Korunmalıyız?

Yrd. Doç. Dr. Eker, kişilerin kendilerini ve çevrelerindekileri korumak için neler yapması gerektiğini şöyle açıkladı: “Hasta kişilerle temastan kaçınılması, aksırma ve öksürme esnasında ağız ve burunun mendille kapatılması, kullanılan kağıt mendillerin çöp kutularına atılması, ağız, burun ve gözlere kirli ellerle dokunulmaması, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, yıkama olanağı olmayanların dezenfektan solüsyonlar kullanması, sık kullanılan masa sandalye gibi yüzeylerin temizlenmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekir. Beslenmeye önem verilmesi, özellikle taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi, bol sıvı tüketilmesi kişisel olarak alınabilecek diğer önlemlerdir. Grip tedavisinde hekimin verdikleri dışında herhangi bir ilaç kullanılmamalıdır. Antibiyotikler gribi tedavi etmezler. Risk grubunda olanlar, hamileler, şeker, hipertansiyon, KOAH gibi kronik hastalığı olanlar belirtilerin başlamasıyla hemen hekime başvurmalıdırlar”

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