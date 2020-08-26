DAÜ-SEM’den Değirmenlik Belediyesi’ne Ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy ve beraberindeki heyet Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i makamında ziyaret etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy ve beraberindeki heyet Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde tamamlanan İngilizce kursları hakkında bilgi verdi.



Ziyarette Değirmenlik Belediyesi ile DAÜ-SEM’in birlikte organize ettiği İngilizce kursları bölge halkına veren DAÜ Öğretim Görevlileri Yrd. Doç. Dr. Mutlu Kale ile Mustafa İpekçioğlu’na teşekkür belgeleri takdim edildi.



DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e belediye olarak eğitime verdikleri önemden dolayı teşekkürlerini sunduktan sonra, belediyelerin gerek hizmet içi eğitimlerinin gerek ise halka açtığı kurslarla toplumun sürekli eğitimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Doç. Dr. Ersoy, belediyelerle olan eğitim iş birliklerinin devam ettirileceğini de sözlerine ekleyerek, DAÜ-SEM’in eğitim vizyonu doğrultusunda üniversitenin tüm imkanlarını kullandıklarını dile getirdi. Ayrıca eğitimlerin organizasyonunda kendilerine her türlü katkıyı sağlayan Değirmenlik Belediyesi, Sosyal

Aktivite Merkezi Sorumlusu Laika Çakır’a da teşekkürlerini sunan Doç. Dr. Ersoy, ilerleyen günlerde farklı konularda eğitimlere devam edeceklerini kaydetti.



Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise konuşmasında belediye olarak bir aile olduklarını ve ailenin eğitime verdiği önemden bahsederek, aldıkları eğitimlerle belediyenin vizyonunu daha ileriye taşıdıklarını kaydetti. Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’nden herkesin eşit ve adil hizmet aldığını vurgulayarak, Değirmenlik Belediyesi, Sosyal Aktivite Merkezi’nde DAÜ-SEM eğitmenleri tarafından verilen İngilizce kurslarına katılanların aldıkları eğitimden memnun olduklarını ifade etti. Hedeflerinin belediye personelinin hizmet içi eğitimlerini tamamlayarak vatandaşa daha kaliteli hizmet vermek olduğunu da sözlerine ekleyen Karavezirler, çalışmalarına bu vizyon doğrultusunda devam edeceklerini belirtti.



Ziyarette DAÜ-SEM Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Aybike Yektaoğlu, DAÜ Öğretim Görevlileri Yrd. Doç. Dr. Mutlu Kale ile Mustafa İpekçioğlu ve DAÜ-SEM Yönetici Asistanı Çiğdem Anatyulu da yer aldı.