  • BIST 1.087
  • Altın 469,741
  • Dolar 7,6251
  • Euro 8,9626
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1485 test 4 pozitif vaka

DAÜ-SEN Basın Açıklaması

» »
Üniversitelerin Uzaktan Eğitime Geçmesinde Sorumluluk Hükümetindir
DAÜ-SEN Basın Açıklaması

Sendikamız daha önce hükümeti ve kamuoyunu defalarca uyarmıştı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim ve öğretim için sağlıklı ortam kalmamıştır ve acilen önlem alınmalıdır. Ancak hükümet ve hükümeti manipüle eden ekonomi örgütleri yerel bulaşın daha da artması için ellerinden geleni yapmışlardır.


Bunun bir sonucu olarak da üniversiteler tek tek uzaktan eğitim kararı almaktadırlar. Bunun yaratacağı pedagojik zararlara ek olarak ekonomik krizin oluşacağı açıktır.


Sendikamız ve ülkedeki tüm akademisyenler ile üniversitelerin talebi ve arzusu yüz yüze eğitim ve öğretimdir. Pek çok açıdan doğrusu budur. Yüz yüze eğitim için de sağlıklı bir ortama, yani yerel bulaşın ciddi şekilde azalmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şartların sağlanmaması halinde uzaktan eğitim bir mecburiyet haline gelmektedir. Bu noktada neden-sonuç ilişkisi önemlidir. Üniversitelerin uzaktan eğitim kararı bir sonuçtur. Bu sonucun nedeni ise yerel bulaşın çok ciddi seviyelere gelmesidir. Bunun sorumlusu ise ekonomi örgütleri ile hükümettir.


En erken zamanda yüz yüze eğitime geçilmesi için acil önlemler alınmalıdır. Bunun için en doğru, en az zarar veren ve en hızlı yöntem 14 gün sokağa çıkma yasağı ve karantinalı girişlerdir. Bunun pazarlık yapılacak bir yanı yoktur.


Hükümetin ve hükümeti baskılayan ekonomi örgütlerinin tavrını değiştirmemeleri halinde sadece 2020-2021 Güz Dönemi değil, bu akademik yılın Bahar dönemi de tehlike altındadır. Yani bugün yaşananlar 2021 Şubat ayında da yaşanabilir ve öğrencilerle yüz yüze eğitim 2021 yılının Eylül-Ekim ayına ertelenebilir. Bu bağlamda hükümeti ve hükümeti baskılayan tüm çevreleri yeniden bir uyarmak istiyoruz: Yüz yüze eğitim için acilen önlem alınız.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksekokulu’ndan Yeni Yüksek Lisans Programı15 Eylül 2020 Salı 09:17
  • KBÜ Rektörü’nden DAÜ’ye ziyaret11 Eylül 2020 Cuma 17:34
  • Daü-Sen’den iki DAÜ öğrencisine tam burs11 Eylül 2020 Cuma 17:31
  • DAÜ mezunu Murat Özçelik’e Wıkıpedıa’dan birincilik ödülü10 Eylül 2020 Perşembe 16:29
  • DAÜ-SEM’den Eğitime Hazırlıklı Başlangıç09 Eylül 2020 Çarşamba 09:05
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 8 Eylül Dünya Fizyoterapsitler Günü açıklaması08 Eylül 2020 Salı 17:27
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Covıd-19 Aşı Çalışmalarına İlişkin Açıklama07 Eylül 2020 Pazartesi 11:20
  • DAÜ İle Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı04 Eylül 2020 Cuma 09:15
  • Ekor’dan DAÜ yeni burs sistemi’ne destek03 Eylül 2020 Perşembe 16:00
  • DAÜ Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında02 Eylül 2020 Çarşamba 16:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti