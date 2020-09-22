DAÜ-SEN Basın Açıklaması

Sendikamız daha önce hükümeti ve kamuoyunu defalarca uyarmıştı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim ve öğretim için sağlıklı ortam kalmamıştır ve acilen önlem alınmalıdır. Ancak hükümet ve hükümeti manipüle eden ekonomi örgütleri yerel bulaşın daha da artması için ellerinden geleni yapmışlardır.



Bunun bir sonucu olarak da üniversiteler tek tek uzaktan eğitim kararı almaktadırlar. Bunun yaratacağı pedagojik zararlara ek olarak ekonomik krizin oluşacağı açıktır.



Sendikamız ve ülkedeki tüm akademisyenler ile üniversitelerin talebi ve arzusu yüz yüze eğitim ve öğretimdir. Pek çok açıdan doğrusu budur. Yüz yüze eğitim için de sağlıklı bir ortama, yani yerel bulaşın ciddi şekilde azalmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şartların sağlanmaması halinde uzaktan eğitim bir mecburiyet haline gelmektedir. Bu noktada neden-sonuç ilişkisi önemlidir. Üniversitelerin uzaktan eğitim kararı bir sonuçtur. Bu sonucun nedeni ise yerel bulaşın çok ciddi seviyelere gelmesidir. Bunun sorumlusu ise ekonomi örgütleri ile hükümettir.



En erken zamanda yüz yüze eğitime geçilmesi için acil önlemler alınmalıdır. Bunun için en doğru, en az zarar veren ve en hızlı yöntem 14 gün sokağa çıkma yasağı ve karantinalı girişlerdir. Bunun pazarlık yapılacak bir yanı yoktur.



Hükümetin ve hükümeti baskılayan ekonomi örgütlerinin tavrını değiştirmemeleri halinde sadece 2020-2021 Güz Dönemi değil, bu akademik yılın Bahar dönemi de tehlike altındadır. Yani bugün yaşananlar 2021 Şubat ayında da yaşanabilir ve öğrencilerle yüz yüze eğitim 2021 yılının Eylül-Ekim ayına ertelenebilir. Bu bağlamda hükümeti ve hükümeti baskılayan tüm çevreleri yeniden bir uyarmak istiyoruz: Yüz yüze eğitim için acilen önlem alınız.