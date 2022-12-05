DAÜ-SEN: DAÜ Mali bir krizle karşı karşıyadır!

"Geç kaldığımız her ay, sorunu, özlük haklarımızı tehdit eden çok daha kötü bir noktaya getirecektir. Daha fazla zaman kaybetme şansımız kalmamıştır."

İŞTE DAÜ-SEN'in bu sabah tüm akademisyenlere gönderdiği açıklama;

Değerli meslektaşlar,

Sendikamız, kurulduğu günden beri üniversitemizin veya ülkemizin sorunlarını tahlil ederken her zaman sistemsel yaklaşımı öncellemiştir.

Neden-sonuç ilişkisini anlamak, sorunun yarısını çözmektir. Tedavi, semptomları gidermek değil hastalığı yenmektir. Bu bağlamda, üniversitemizin sorunlarının içsel nedenleri yanında dışsal kaynaklı nedenlerinin olduğunu da görmezden gelemeyiz.

Üniversitemizin geçmişten bugüne yaşanan ve halen devam eden sorunlarını, ülkemizin yükseköğretim alanının sorunları ve yapısal anomalileri çerçevesinde de değerlendirmeden, sadece içsel sorunlara odaklanarak, gerçek anlamda çözmenin mümkün olmayacağını anlamalıyız. Yükseköğretim alanı daralmakta, ucuzlamakta, haksız rekabet ve denetimsizlik artmaktadır. Yüksek öğretimde nitelik arayışı anlamsızlaştırılmıştır. Ülkemizi geçmişte ve bugün yönetenler daha fazla öğrenci ve daha fazla üniversite diyerek bu önemli alanın niteliğini ve gerçek anlamını yitirip her geçen gün değersizleşmesine vesile olmuşlardır. Bununla birlikte üniversitemizin yapısı da rekabet edebilirlikten uzak, günün getirdiklerine cevap verecek durumda değildir. Üniversitenin yapısal sorunlarına çözüm getirilmek yerine bu sorunların birçoğu üniversite yönetimleri tarafından görmezden gelinmekte veya yok sayılmaktadır. Yaşanan sorunların kaynağı bu noktalardadır ve tüm bunların bir bütün içinde ele alınarak çözülmesi tek çaredir. Tam 4 yıldır Sendikamız yapısal sorunların çözümü için çağrı yapmaktadır. Bu sürede Üniversitemiz, biri vekil olmak üzere 3 rektör görmüştür. Söz konusu dönem içerisinde, Senato, mali sorunları görüşmek üzere 2020 yılının başında olağanüstü toplantı çağırmış, Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel döneminde ise mali sorunlara çözüm için paydaşların katılımıyla komisyon kurulmuştur. Sendikamız, Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel döneminde kurulan ve Üniversitenin tüm paydaşlarının yer aldığı, mali sorunlara çare bulma amaçlı komisyonda acil reformlar yapılmasını talep etmiştir. Maalesef bu komisyon Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın döneminde çalışmasına devam etmemiştir. Ancak, Sendikamız bulunduğu her platformda: Üniversite Yönetim Kurulu’nda, Senato’da, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, Rektörlükle yapılan rutin görüşmelerde, Genel Kurullarımızda ve kitle toplantılarında acil reform taleplerini dile getirmeye devam etmiştir. Ne yazık ki tüm bunlara rağmen mali sorunların temelini teşkil eden yapısal sorunlara çare olacak ciddi adımlar atılamamıştır. Geldiğimiz noktada ise öğrenci sayısının artırılacağı iddiası ve küçük tasarruf tedbirleri alarak sorunu çözme yaklaşımının sonuç vermeyeceği görülmüştür. Rektörlüğün Toplu İş Sözleşmesi ve hukuka bağlı ve saygılı, sağlıklı ve verimli diyalog kurabilen bir yapıda olduğu tespitini yapabiliriz. Ancak, Rektörlüğün yukarıdaki bağlamda, ne yazık ki, yapısal sorunların çözümüne yönelik yeterli adım atmadığı açıktır. Uzun bir süredir dile getiriyoruz: · Verimliliği artıracak ve adaleti sağlayacak performans sistemi hayata geçirilmelidir. Bununla birlikte kadroların çeşitlendirilmesi, yani farklı kadroların yaratılması gerekmektedir. · Tüm alanlarda verimliliği artıracak ve gereksiz giderleri ortadan kaldıracak tedbirler hayata geçirilmelidir. · Bütçe birimlere dağıtılmalı ve birimler kendi bütçe olanakları içinde hareket etmelidir. · Üniversite öğrenci gelirleri yanında diğer gelirlerini de artırabilmeli, döner sermaye birimlerinin zarar eden halden kâr eden hale gelmesi sağlanabilmelidir.

· Yüksek öğretimin sorunlarının çözümü için insiyatif üstlenilmeli, Devletin bu anlamdaki sorumluluğu hatırlatılmalı ve bu konuda adım atılması sağlanmalıdır.

· Devlet üniversitesi olan DAÜ’nün bu anlamda yüzleştiği haksız rekabet koşulları ortadan kaldırılabilmeli, aksine DAÜ bir devlet üniversitesi olarak bunun avantajını kullanarak yüksek öğretimde kalite standardını belirleyebilen bir konuma ulaştırılabilmelidir.

Tüm bu hususlar ve daha pek çoğu yıllarca ve her yerde dile getirdiğimiz konulardır. Ancak bunları çözmek yönünde sonuç getirici adımlar atılmamıştır. Bugün gelinen aşamada Üniversite yine bir mali krizle karşı karşıyadır.

Yapısal sorunları çözmeden farklı bir yere varılamadığına bir kez daha şahitlik etmekteyiz. Yukarıda açıkladığımız çerçevede sendikamızın duruşunu bir kez daha vurgulamak isteriz ki sendikamız hazır reçeteleri kabul etmez, onay vermediği süreçlerin içinde yer almaz. Bu noktada Sendikamızın tavrı nettir: Öncelikle Üniversite Yönetimi tarafından sorun şeffaflıkla tüm çalışanlarla ve paydaşlarla paylaşılmalıdır. Sorunların çözümü için tüm paydaşlar aynı zamanda masaya oturmalı ve popülizmden uzak bir tavır içinde birlikte hareket etmelidir. Pandemi koşulları geride kalmış, alternatif yaklaşımlar denenmiş ve tablo herkes açısından netleşmiştir. Eski yanlışları tekrarlamadan ve hiç zaman kaybetmeden tüm paydaşlarla beraber hareket ederek ciddi adımlar atılması zorunludur. Geç kaldığımız her ay, sorunu, özlük haklarımızı tehdit eden çok daha kötü bir noktaya getirecektir. Daha fazla zaman kaybetme şansımız kalmamıştır.

DAÜ SEN