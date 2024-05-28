  • BIST 10656.96
  • Altın 2423.349
  • Dolar 32.1752
  • Euro 35.0059
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

DAÜ-SEN'den et sorununun çözümü için paydaşlarla görüşün çağrısı

» »
DAÜ-SEN, et sorununun çözümü için hükümetin paydaşlarla görüşmesi gerektiğini belirtti.
DAÜ-SEN'den et sorununun çözümü için paydaşlarla görüşün çağrısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’ndan (DAÜ-SEN) yapılan yazılı açıklamada, et ithalatının çözüm olmadığı, sorunun ise üretimde yetersizlik ve verimsizlik olduğu ifade edildi.

Hükümetin, tarım ve hayvancılıktaki üretimi ve verimi artırabilmesi gerektiği belirtilen açıklama, bunun için paydaşlarla görüşülmesi, kısa, orta ve uzun vadeli bir plan ortaya koyulması gerektiği kaydedildi.

“Hayvancı ve çiftçi ile görüşmemek, görüşme taleplerini reddetmek, eylemlere duyarsız kalmak kabul edilebilir değildir” denilen açıklamada, sorun çözmenin birinci koşulunun, paydaşlarla görüşmek olduğu ifade edildi.

İthalatı kalıcı bir çözüm olarak görmenin büyük bir hata olacağı savunulan açıklamada, hükümete, sorunun çözümü için paydaşlarla görüşme çağrısı yapıldı.

Eylem devam ederken, “görüşme yapmam” demenin, görüşmeyi ve çözüm bulma çabalarını reddetmek demek olduğu kaydedilen açıklamada, bu anlayış ile sorun çözmenin mümkün olmadığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erden: Et ithali tamamen serbest bırakılmalı27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:48
  • Arıklı: Etler İspanya’dan gelecek... Bizdeki destek dünyanın hiçbir yerinde yok27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:47
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Sydney’de Federal Milletvekili Dai Le ile görüştü27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:02
  • Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:00
  • Başbakan ile eylemcilerin görüşmesi tamamlandı: Başbakan, Meclis'e davet etti, hayvancı, "Gitmem" dedi27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:07
  • Ödül Muhtaroğlu: Et sorununu çözemeyen ülkenin sorunlarını nasıl çözecek?27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:05
  • Market hırsızı mahkemede... Ne bulduysa çaldı!27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:03
  • Alkollü bir şekilde rahatsızlık verdiler üstüne kaçak çıktılar!27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:02
  • Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan’a gidiyor27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:13
  • KITSAB: KKTC’ye turlar artırılacak…27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti