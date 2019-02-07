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DAÜ turizm fakültesi dünyaca ünlü türk profesörü ağırladı

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Dönem sonu olmasına karşın fakülte öğretim üyelerinin yanı sıra doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı seminer iki saati aşkın bir sürede gerçekleşti.
DAÜ turizm fakültesi dünyaca ünlü türk profesörü ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, uluslararası üne sahip ABD Güney Florida Sarasota-Manatee Üniversitesi McKibbon Endowed Chair Profesörü ve aynı zamanda Turizm ve Otelcilik Teknoloji ve Yenilikler Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu’nu ağırladı. Prof. Dr. Çobanoğlu, DAÜ’de “Akıllı Şehirler – Akıllı Turizm” temasıyla düzenlenen ve “Turizm ve Otelcilik Sektöründe 2030 Eğilimleri ve Araştırma Olanakları” başlıklı bir seminer verdi. Seminere katılım oldukça yoğun oldu.

 

2030 Yılında Sektör Konuşuldu

Dönem sonu olmasına karşın fakülte öğretim üyelerinin yanı sıra doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı seminer iki saati aşkın bir sürede gerçekleşti. Teknoloji ve görselliğin ön plana çıktığı seminer boyunca katılımcılar, 2030’lu yıllarda sektörün konumu ile teknolojiye bağlı iş olanaklarının mevcut pozisyonların yerini alacağı bilgilerini de öğrenmiş oldular. Sunumun sonunda Fakülte Dekanı Prof.Dr. Hasan Kılıç, Prof.Dr. Çobanoğlu’na Lefkara işi bir plaket takdim ederek, bir saat olarak planlanan seminerin iki saati aşan bir sürede gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti ve Prof. Dr. Çobanoğlu’na ortaklaşa bir kongre düzenleme önerisinde bulundu. Seminer toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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