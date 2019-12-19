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DAÜ Turizm Fakültesi Masterchef Türkiye jurisi Somer Sivrioğlu’nu ağirladi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi 8. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Masterchef Türkiye juri üyesi Somer Sivrioğlu’nu ağırladı.
DAÜ Turizm Fakültesi Masterchef Türkiye jurisi Somer Sivrioğlu’nu ağirladi

16 Aralık 2019 Pazartesi günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen ve Bilkent Üniversitesi’nde başlayıp  Avustralya’nın Sydney şehrine uzanan “Kariyer Yolculuğu” yoğun ilgi gördü.

 

Söz konusu etkinliğe DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin yanı sıra eski mezunlar da yoğun ilgi gösterdi. Deneyimli şef Sivrioğlu, 25 yıl önce MBA yapmak için gittiği Avustralya’da restoran işine ilk adımını attığını ancak işlerin istediği gibi gitmediğini, yılmadığını ve devam ederek bugünlere oldukça başarılı 2 restoran sahibi olarak geldiğini belirtti. Deneyim ve tecrübelerini öğrenciler ile paylaşan Sivrioğlu, iyi bir şef ve yönetici olmak için ustalık, tecrübe ve mutfak bilgisinin yanısıra maliyet kontrolü ile kar-zarar hesabının önemine vurgu yaptı. Şef Sivrioğlu, öğrencilere bu derslere ilgi gösterilmesi gerektiği  tavsiyesinde bulundu.

 

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kariyer Günleri kapsamında ağırladıkları Master Chef Somer Sivrioğlu’nun gördüğü yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu ifade ederek, önümüzdeki yıl için kendisinden şef öğretim görevlisi olma sözü aldıklarının müjdesini öğrencilerle paylaştı. Konferans sonunda 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Öğrencileri Sertifika Töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler sertifikalarını Şef Somer Sivrioğlu tarafından aldılar.

 

 

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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a Ziyaret Gerçekleştirildi

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı etkinlik öncesinde makamında ziyaret eden Şef Somer Sivrioğlu DAÜ hakkında bilgiler aldı. Prof. Dr. Osam, Sivrioğlu’nu DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Söz konusu ziyaret sırasında DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven Ardahan hazır bulundu

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