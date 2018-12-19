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DAÜ uluslararası basketbol turnuvası tamamlandı

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Maçların ardından gerçekleştirilen Ödül Töreni ile dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.
DAÜ uluslararası basketbol turnuvası tamamlandı

106 ülkeden 20 bini aşkın öğrencisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en büyük uluslararası öğrenci organizasyonlarına imza atan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) gelenekselleşmiş uluslararası basketbol turnuvası olan Cup of Nation Basketball turnuvasının sekizincisi, 17 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan final maçları ve ödül töreni ile tamamlandı. 500’ün üzerinde aktif öğrencinin ülkelerini temsil ederek kıran kırana mücadele verdiği organizasyonda 11 erkek ve 6 kadın ülke takımı arasından şampiyonlar belirlendi. Final müsabakalarında Kadınlar Grubu’nda Türkiye ile İran arasında oynanan maçı 23 – 5 kazanan Türkiye şampiyonluğa ulaşırken, Erkekler Grubu’nda ise Türkiye ile Nijerya arasında oynanan maçı 20 – 17 kazanan Nijerya şampiyon olarak uluslararası turnuvayı tamamlayan takımlar oldu. Üçüncülük dördüncülük müsabakalarında ise Kadınlar Grubu’nda Rusya Filistin’i 7 - 2 yenerek üçüncü olurken, Erkekler Grubu’nda Lübnan Ürdün’ü 42 – 14 mağlup ederek üçüncülüğe ulaştı.

 

Ödül Töreni Yapıldı

Maçların ardından gerçekleştirilen Ödül Töreni ile dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, kazanan ve mücadele eden takımları tebrik ederek, DAÜ’nün en büyük etkinliklerinden biri olan Cup of Nation’un her geçen yıl daha da büyüyerek farklı kültürlerden öğrencileri bir araya getirdiğini vurguladı. Turnuvada şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Koordinatörü Doç. Dr. Derviş Subaşı, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve Spor İşleri Personeli tarafından takdim edildi.

 

Gecede ayrıca, En Centilmen Kadın Takımı İran, En Centilmen Erkek Takımı Ürdün, En Skorer Kadın Oyuncu Melisa Şendur (Türkiye), En Skorer Erkek Oyuncu Ateş (Ürdün), Serbest Atış Kadın Şampiyonu Merve Badem (Türkiye), Smaç Erkek Şampiyonu Ajay (Nijerya), Üç Sayı Erkek Şampiyonu Mert (Ürdün), En Değerli Kadın Oyuncu Melisa Şendur (Türkiye), En Değerli Erkek Oyuncu Akınjide (Nijerya), En Cesur Erkek Oyuncu Youssef Ibrahim (Filistin) ve En İyi Topluluk Ödülü Nijerya’ya takdim edildi.

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