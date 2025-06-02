  • BIST 8976.36
  • Altın 4229.622
  • Dolar 39.2031
  • Euro 44.8282
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAUkrayna savaşı Rus topraklarına taşıdı: Hava üsleri ve ağır bombardıman uçakları vuruldu

DAÜ ve Marmara Üniversitesi’nden Bir İlk: Ortak Tıp Programı Akredite Edildi

» »
DAÜ ile Marmara Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Uluslararası Ortak Tıp Programı, TEPDAD tarafından akredite edilerek Türkiye’de alanında bir ilke imza attı. Akreditasyon belgesi 2 Haziran’da törenle takdim edilecek.
DAÜ ve Marmara Üniversitesi’nden Bir İlk: Ortak Tıp Programı Akredite Edildi

 

DAÜ VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ORTAK TIP PROGRAMI AKREDİTE EDİLEN İLK ORTAK TIP PROGRAMI OLDU

 

AKREDİTASYON BELGESİ TAKDİM TÖRENİ 2 HAZİRAN’DA

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ortak yürüttüğü Uluslararası Ortak Tıp Programı, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edildi. Ortak Tıp Programı alanında akredite edilen ilk tıp programı olan DAÜ – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı’nın Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü, saat 09.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. DAÜ’nün kaliteli eğitim anlayışı ve çağdaş sağlık bilimleri vizyonunu yansıtan bu programın akreditasyonu, DAÜ’nün diğer öncü programlarında olduğu gibi tıp eğitiminde de uluslararası standartlara ulaşıldığının önemli bir göstergesidir.

 

Söz konusu törene, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, TEPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora katılarak birer konuşma yapacaklar.

 

“Akredite Edilmenin Gururunu Yaşıyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından yapılan açıklamada, “Marmara Üniversitesi ile ortak yürütmekte olduğumuz Uluslararası Ortak Tıp Programımızın, Ortak Tıp Programı alanında akredite edilen ilk tıp programı olarak, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gelişmenin kutlanacağı Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni’ne tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve sağlık eğitimi alanındaki paydaşlarımızı davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ-SEN’in Yükseköğretim Araştırması: Toplum Güven Kaybı Yaşıyor29 Mayıs 2025 Perşembe 12:27
  • DAÜ ile USKAİD Arasında Akademik ve Kültürel İş Birliği Protokolü İmzalandı29 Mayıs 2025 Perşembe 10:12
  • DAÜ'de “Finans Günü” Etkinliğiyle Öğrenciler Yatırım Yarıştı28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:42
  • Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt’tan DAÜ’ye Ziyaret28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:41
  • DAÜ Giriş ve Burs Sınavına yoğun ilgi sürüyor23 Mayıs 2025 Cuma 13:21
  • Uzay Teknolojilerinin Öncüsü Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu DAÜ’de Öğrencilerle Buluştu23 Mayıs 2025 Cuma 11:07
  • “Profesyonel” Oyunu DAÜ’de Tiyatroseverlerle Buluştu21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:56
  • DAÜ’de 19 Mayıs Coşkusu: Sergi ve Müzik Dinletisiyle Kutlandı21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:54
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 19 Mayıs Kutlaması19 Mayıs 2025 Pazartesi 12:43
  • DAÜ Heyetinden Azerbaycan’a Resmi Ziyaret14 Mayıs 2025 Çarşamba 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti