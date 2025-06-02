DAÜ ve Marmara Üniversitesi’nden Bir İlk: Ortak Tıp Programı Akredite Edildi

DAÜ ile Marmara Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Uluslararası Ortak Tıp Programı, TEPDAD tarafından akredite edilerek Türkiye’de alanında bir ilke imza attı. Akreditasyon belgesi 2 Haziran’da törenle takdim edilecek.

DAÜ VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ORTAK TIP PROGRAMI AKREDİTE EDİLEN İLK ORTAK TIP PROGRAMI OLDU

AKREDİTASYON BELGESİ TAKDİM TÖRENİ 2 HAZİRAN’DA

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ortak yürüttüğü Uluslararası Ortak Tıp Programı, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edildi. Ortak Tıp Programı alanında akredite edilen ilk tıp programı olan DAÜ – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı’nın Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü, saat 09.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. DAÜ’nün kaliteli eğitim anlayışı ve çağdaş sağlık bilimleri vizyonunu yansıtan bu programın akreditasyonu, DAÜ’nün diğer öncü programlarında olduğu gibi tıp eğitiminde de uluslararası standartlara ulaşıldığının önemli bir göstergesidir.

Söz konusu törene, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, TEPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora katılarak birer konuşma yapacaklar.

“Akredite Edilmenin Gururunu Yaşıyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından yapılan açıklamada, “Marmara Üniversitesi ile ortak yürütmekte olduğumuz Uluslararası Ortak Tıp Programımızın, Ortak Tıp Programı alanında akredite edilen ilk tıp programı olarak, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gelişmenin kutlanacağı Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni’ne tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve sağlık eğitimi alanındaki paydaşlarımızı davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.