DAÜ YDİHO öğrencileri İskele bölgesini tanıdı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) ‘Toplumsal Sorumluluk Projeleri’ Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Pınar Hüdaoğlu, Pembe Tuna Karpazlı ve Sevcan Tekhanlı Arabacıoğlu’nun önderliğini yaptığı ‘KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ’ projesi, DAÜ YDİHO öğrencileri ile birlikte sosyal sorumluluk kapsamındaki ikinci gözlem gezilerini İskele bölgesinde gerçekleştirdi.

Bu gezide öğrenciler ilk önce İskele Boğazı’nda kısa bir mola verip eşsiz Boğaz manzarasının fotoğraflarını çekme imkanı buldular. Daha sonra Çayırova Köyü’nde yer alan Lefkara Kültür Evi’ni ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenleri, burada Kıbrıs’ın geleneksel el işi olan ‘Lefkara İşi’ örneklerini incelediler. Gezinin son durağı olan Mehmetçik Köyü’nde ise proje öğrencileri, onlar için özel olarak hazırlanan Kıbrıs kültürüne ait farklı lezzetleri tatma fırsatı elde ettiler. Öğrenciler, Kıbrıs Türk kültürüne yakından tanıklık edip, yerli halkla kaynaşma fırsatı da buldular.