DAÜ Yeşilay Öğrenci Kulübü’nden bağımlılık konusunda farkındalığı artırma faaliyeti

DAÜ Yeşilay Öğrenci Kulübü, alkol, sigara, psikoaktif madde ve uyuşturucu kullanımı ile internet bağımlılığı konusunda farkındalığın artırılmasını isteyerek, ilgili paydaşlarla çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

DAÜ Yeşilay Öğrenci Kulübü, alkol, sigara, psikoaktif madde ve uyuşturucu kullanımı ile internet bağımlılığı konusunda farkındalığın artırılmasını isteyerek, ilgili paydaşlarla çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ Yeşilay Öğrenci Kulübü, “Farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden gelen öğrencilerden oluşan üniversite gençliği bu konularda sürekli ve ısrarla uyarılmalı. Günlük hayatın her aşamasında farkındalıkların artırılması gerek. DAÜ Yeşilay Öğrenci Kulübü olarak ilgili paydaşlarla birlikte çalışmaya hazırız” açıklamasında bulundu.