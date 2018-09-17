DAÜ, Yüksek Lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için YÖK ve YÖDAK onaylı 21 doktora, 42 tezli yüksek lisans ve 30 tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 93 lisansüstü programa öğrenci kabul ediyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için YÖK ve YÖDAK onaylı 21 doktora, 42 tezli yüksek lisans ve 30 tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 93 lisansüstü programa öğrenci kabul ediyor. DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nden (LEÖAE) yapılan açıklamada başvuruların devam ettiği ve http://applyonline.emu.edu.tr adresi üzerinden başvuruların yapılabileceği bildirildi.

DAÜ, verdiği lisansüstü programlarla bölgedeki en seçkin araştırma, eğitim ve öğretim veren üniversiteler arasında yer alıyor. Akademik kariyer, mesleki ilerleme veya profesyonel gelişim için DAÜ lisansüstü, eğitim alanında öğrencilere kendi alanlarındaki konulara yenilikçi çözümler sunmaları için tasarlandı.

DAÜ’den 4 Yeni Lisansüstü Program Daha:

Her geçen yıl büyümeye devam eden DAÜ, 2018-19 Güz Dönemi’ne 4 yeni yüksek lisans programı ile girerek fark yaratmaya devam ediyor. Söz konusu programlar: İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans, Diplomasi ve Çatışma Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, Genel Psikoloji Tezli Yüksek Lisans ve Turizm İşletmeciliği Türkçe Tezli Yüksek Lisans.

Yapılan açıklamada yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine, doktora programlarına başvuracak adayların ise yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerektiği vurgulandı. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuruda bulunacak adayların İngilizce yeterlilik koşulları için http://grad.emu.edu.tr adresinden detaylı bilgi alınabileceği bildirildi. İngilizce yeterliliğini belgelememiş adaylar için İngilizce düzeyi DAÜ tarafından yapılacak sınavla belirlenebilir. Öğrenciler belirlenen İngilizce düzeyine göre yoğunlaştırılmış İngilizce programına devam edebilir veya lisansüstü derslerle birlikte ek olarak İngilizce dersleri alabilirler. Detaylı bilgi LEÖAE Müdürlüğü’nden (Tel: 0392 630 1157) veya Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden (Tel: 0392 630 1217) alınabilir. 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde öğrenci kabul eden lisansüstü programlar ise şöyle:

İşletme ve Ekonomi Fakültesi:

İşletme Doktora ve Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans, İşletme Yönetimi (Türkçe) Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Pazarlama Yönetimi Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Ekonomi Doktora ve Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans, Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Doktora ve Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans, Bankacılık ve Finans Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Finans Doktora, Diplomasi ve Çatışma Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, Enerji Ekonomisi ve Finansı Tezli Yüksek Lisans, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Türkçe veya İngilizce) Tezli – (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans ve Yönetim Ekonomisi (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans.

Mühendislik Fakültesi :

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Makine Mühendisliği Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Doktora ve Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Doktora ve Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans ve Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans.

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu:

Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans.

Fen ve Edebiyat Fakültesi:

Enformasyon Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Fizik Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Kimya Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans, , Genel Psikoloji Tezli Yüksek Lisans ve Matematik Doktora ve Tezli Yüksek Lisans,

Hukuk Fakültesi:

Hukuk (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans ve Karşılaştırmalı Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans (Bologna Üniversitesi ortak programı).

Mimarlık Fakültesi:

Mimarlık Doktora ve Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, İç Mimarlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Kentsel Tasarım Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Kültürel Miras Çalışmaları Yüksek Lisans Tezli (ODTÜ ve Politecnico Di Milano iş birliği programı)

İletişim Fakültesi:

İletişim Doktora, İletişim ve Medya Çalışmaları (Türkçe – İngilizce) Tezli Yüksek Lisans, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans ve Dijital Medya ve Film Tezsiz Yüksek Lisans.

Eğitim Fakültesi:

Eğitim Programları ve Öğretim (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans, İngiliz Dili Eğitimi Doktora ve Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans, Okul Öncesi Egitimi (Türkçe ) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans.

Turizm Fakültesi:

Turizm İşletmeciliği Doktora ve (Türkçe – İngilizce) Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans,

Sağlık Bilimleri Fakültesi:

Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans ve Hemşirelik (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans.

Lefkoşa’da Yürütülen Programlar

DAÜ, iş hayatı içinde yer alıp aynı zamanda yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar için bir alternatif yaratmak amacıyla alınan karar ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne bağlı bazı lisansüstü programlar Lefkoşa’da yürütülmektedir. Bu bağlamda İşletme Yönetimi (Türkçe) Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Finansal Ekonomi (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans ve Bankacılık ve Finans (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans programları Lefkoşa’da verilen programlar arasında yer almaktadır.

KKTC Kamu Çalışanlarına %20 İndirim

KKTC kamu çalışanlarına ve Üniversitemiz ile iş birliği protokolü imzalayan KKTC’deki kurum çalışanlarına lisansüstü programlarda eğitim ücretleri üzerinden %20 oranında indirim yapılmaktadır.

DAÜ – WARWICK Üniversitesi İş birliği

DAÜ ile Warwick Üniversitesi arasında yapılan iş birliği doğrultusunda Mühendislik İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (MSc) programları yürütülüyor. Bu prestijli yüksek lisans (MSc) dereceleri DAÜ kampüsünde 1 akademik yılda tamamlanabilmektedir. Öğrencilere yüksek lisans eğitimleri boyunca almaları gereken 9 modülden 2 modülü İngiltere`de Warwick Üniversitesi`nde alabilme seçeneği de sunulmaktadır. Sunulan yüksek lisans dereceleri ve diploma tamamıyla Warwick Üniversitesi diploması olup, üniversitenin İngiltere kampüsünde eğitim alan öğrencilere verilen diploma ile aynıdır. Daha ayrıntılı bilgi için http://warwick.emu.edu.tr adresi ziyaret edebilir. Ayrıca, warwick.emu@emu.edu.tr e-posta adresinden detaylı bilgi alınabilir.

DAÜ Uzaktan Eğitim Programları:

Bankacılık ve Finans Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans ve Otel İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla, Uzaktan Eğitim imkanı sunulmaktadır. Bankacılık ve Finans Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt yapacak KKTC ve TC uyruklu 30 öğrenciye %50 burs imkanı bulunmaktadır.