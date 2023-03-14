DAÜ'de hedefteki isim Aykut Hocanın... Bütçe açığı rekora koşuyor... Kurumda maaş kesintileri gündemde...

DAÜ'de örgütlü sendikaların yaptığı açıklamalara göre DAÜ'de bütçe açığı 500 milyon TL'yi aşmış durumda. Bütçe açığı büyürken Rektör Hocanın'ın mali tedbirleri devreye koymak yerine maaşlardan kesinti yapabileceği konuşuluyor.

İşte sendikaların açıklamaları;

DAÜ'de örgütlü DAÜ-BİRSEN ve DAÜ-SEN açıklamalar yaptı.

Değerli Mesai Arkadaşlarımız,

Bir süreden beridir sizleri DAÜ’nün mali durumu hakkında bilgilendirmekteyiz. 16 Aralık 2022 tarihinde sizlere bir e-posta göndermiş ve son 3 yıldır DAÜ’nün uzatmalara bırakıldığını söylemiştik. Son 3 yılda somut olarak hiçbir konuda tedbir almayan bir Rektörlük ile karşı karşıya kalan üniversitemizin öğrenci sayısındaki azalmaya bağlı gelirleri de ciddi anlamda azalmış, düşmüştür.

2023 yılı taslak bütçenin görüşüldüğü ÜYK toplantısında Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın 2023 yılı için maaşlardan kesinti yapılmayacak diye söz vermişti ancak bugün üniversitenin gelirleri ve öğrenci sayısına baktığımızda bunun mümkün olmayacağını görüyoruz. 2020 yılı için hazırlanan bütçede öngörülen açık 35 Milyon iken, 2023 yılı için yönetimin yapılan çalışmaları dikkate almaksızın hazırladığı bütçede öngörülen açık 410 Milyon TL idi. Ancak 2023 yılı taslak bütçesinde öngörü olarak bütçeye konan Ocak ayı hayat pahalılığı oranı, Bahar dönemi öğrenci sayısı ve dolar kuru tahminlerinde işin ehli kişilerin öngörülerini dinlemediğinden ciddi yanlışlar yapan Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın bütçedeki açığın daha da büyümesine sebep olmuştur.

Tüm çalışanların bilmesini isteriz ki, kurumumuzu göz göre göre batmaya sürükleyen, 3 yıldır mali açıdan hiç bir tedbir almayan, üniversitenin gelirlerinin azaldığı ile ilgili öngörüleri dikkate almaksızın tasarruf tedbiri almayan, layıkıyla tanıtım faaliyeti yapmayan ve daha önceden kurumsallaşmış olan tanıtıma ilişkin en önemli ofisin dağılmasına neden olup öğrenci sayısını düşüren ve böylesine güzide bir kurumdan ekmek kazanan çalışanların geleceğini düşünmeyen “öngörüsüz” ve “ben yaparım olur” algısına sahip bir yönetimi maaş kesintisi yapmak üzere DAÜ BİR-SEN desteklemeyecektir.

Buradan hem VYK’ya hem ÜYK’ya hem de Senato’ya çağrı yaparak bir an önce kurumumuza sahip çıkmalarını, bu kötü gidişata sessiz kalmamalarını aksi halde, bu kötü durumun yaratacağı sonuçlardan ve sorumluluklarından kaçamayacaklarını hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

13.03.2023

Değerli Meslektaşlar,

Öncellikle, 2022-2023 Bahar Döneminin tüm üyelerimiz için üretken, başarılı ve sağlıkla geçmesini dileriz.

Maalesef, zor günler bir türlü geride kalmıyor. Biri bitmeden yeni üzücü olaylar ile karşı karşıya kalmaktayız. Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ardından ise Kahramanmaraş merkezli depreminin olumsuz ve acı etkilerini yaşamaktayız. Bildiğiniz üzere, 6 Şubat 2023 sabahında Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan deprem ülkemizi ve Mağusa'yı da en acı şekilde vurmuştur. Bir kez daha, depremde hayatını kaybadenlerin yakınlarına, sevenlerine ve tüm ülkemize, Türkiye ve Suriye'ye sabırlar dileriz. Hayatını yitirenleri unutmayacağız, unutturmayacağız, ailelerinin yürüttüğü yargı sürecinin destekçisi olacağız. Yattıkları yerde güller yeşersin.

Değerli Meslektaşlar,

Son 3 yılda sendikamız DAÜ Yönetimi ile 2 Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalamıştır. TİS ile oluşan düzene ve mevzuatlara DAÜ yönetiminin büyük oranda bağlı kaldığını ve bu anlamda sendikamız ile yönetim arasında karşılıklı saygıya ve anlayışa dayalı bir dönem yaşadığımızı belirtmek isteriz. Zaman zaman farklı düştüğümüz noktaları ise hukuksal yollar kullanarak çözmeye çalışıyoruz. Tüm bu süreçlerde yönetim ile olan diyalogumızda taraflar iyi niyetini hep korumuştur. DAÜ yönetiminin bir çok eleştirimize olumlu yanıt verdiğini ve bu yönde olumlu adımlar attığını da görmekteyiz.

Yukarıda anlattığımız olumlu tablonun yanında, 2019’dan beri üniversitemiz giderek kötüleşen bir mali yapı içerisindedir. Üniversitemizin yapısal sorunları ile ilgili maalesef son 3 yıldır hiç bir ciddi adım atılmamıştır. Bu yapısal sorunlar üniversitemizi dışsal olumsuz etkenlere karşı tamamen savunmasız noktaya getirmiştir.

Sorunlar bilinmesine ve bu sorunların çözümüne yönelik VYK kararları, Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) olmasına karşın Rektörlük ne yazık ki bu sorunların çözümüyle ilgili gereken adımları atmamıştır. Kadro ve bütçe politikaları ile ilgili herhangi bir adım atılmamış, TİS’de yer alan performans yönetmeliğine yönelik sonuç alıcı bir noktaya gidilmemiştir. Yapısal sorunların çözümünde adım atmayan rektörlük, öğrenci gelirlerini artırmakta da başarısız olmuş, aksine her geçen dönem öğrenci gelirleri daha da azalmıştır.

Yeni dönem başlayalı iki hafta olmuş ve Rektörlüğün 2022-2023 Bahar Dönemi öğrenci gelirlerinde de hedeften çok uzak kaldığı görülmüştür. Üniversite tanıtımı ile ilgili yapılan ciddi eleştiriler maalesef bir kez daha haklı çıkmıştır. Rektörlük bir kez daha son umut gördüğü öğrenci geliri hedeflerine ulaşamamış, bunun yanında üniversitenin giderlerini gerek tasaruf gerekse verimlilik çalışmaları yaparak azaltmayı da başaramamıştır. 2019 yılı bütçesinde 30 milyon Türk Lirası öngörülen bütçe açığı 2023 yılı bütçesinde 410 milyon Türk Lirası olarak öngörülmüştür; ancak maalesef bugün itibarıyla bu açığın 550 milyonu aşacağı görülmektedir.

Ocak ayı sonunda sendikamızın yaptığı bir değerlendirme yazısında ‘Kendi hedeflerine bile ulaşamayan Rektörlüğün öğrenci sayısını artırma sözüne nasıl güvenebiliriz?’ diye sormuştuk. Maalesef bu endişemiz bir kez daha haklı çıkmıştır.

Üniversite derin bir ekonomik krizdeyken kendi tasarruf tedbirlerini bile ÜYK’dan geçiremeyen, yönetimini bu konuda ikna edemeyen, yöneticilerin makam ödeneğini kaldırmaya bile karar veremeyen Rektörlük, her dönem giderek artan bu ciddi mali sorunu artık nasıl aşacaktır?

Bu soru güncelliğini korumakla beraber cevap giderek netleşmektedir. Endişe ederek söylemeliyiz ki, bu durum, başarısızlığın tüm maliyetinin sadece çalışanlara kesildiği bir sonuca doğru gitmektedir. Endişeliyiz çünkü, verimlilik çalışmalarından ve tasarruftan kaçınan bu rektörlük verimsizliğin faturasını verimli çalışanlara ödetecek bir sürece girmiştir.

Sendikamız bu süreçte akılcı ve sorumlu davranmaya, yaşanan gelişmeler ile ilgili üyelerine bilgi aktarmaya, yetkililere uyarı yapmaya devam edecektir. Ancak gelinen bu aşamada yetkililerin, yani Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun da yetki ve sorumluluklarını kullanarak bu olumsuz mali tabloya çözüm olabilecek adımlar atması gerekmektedir. Bu sorun tüm Üniversitenin sorunudur. Yetkili olanlar, yetkileri oranında sorumluluklarını üstlenmeli, süreçleri daha fazla sessizlik içerisinde seyretmemelidir.

Değerli Meslektaşlar,

Üniversitenin, içinde olduğu bu olumsuz mali tablodan kurtulabilmesi, ancak tüm kademelerde daha fazla sorumluluk üstlenerek, kurumu sahiplenerek, yapısal sorunları kararlılıkla aşarak ve öğrenci gelirlerini artırarak mümkün olabilecektir. Verimlilik çalışmalarından kaçınan, konfor alanlarına dokunmayan, öğrenci gelirlerini artıramayan ve bu nedenle oluşan faturaları daha çok çalışan ve daha çok üretenlerin emeği üzerinden ödemeye çalışan bir anlayışın, üniversiteyi düzlüğe çıkarması maalesef mümkün olmayacaktır.

DAÜ-SEN