Davutoğlu'nun kurduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu da Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

Üniversite, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında açılmıştı. Daha önce de üniversitenin bankalardaki tüm varlıklarına Halkbank tarafından tedbir konulmuştu.