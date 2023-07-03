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Defne Samyeli 52’nci yaş gününü kutladı

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Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, yeni yaşını kızlarıyla kutladı.
Defne Samyeli 52’nci yaş gününü kutladı

Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren Defne Samyeli 52’nci yaş gününü kutladı.

Bir yanına Deren’i bir yanına Diren’i alan Samyeli Instagram’da paylaştığı pozlara “Doğum günümü kutlayan, arayan soran sevdiklerimin yeri başka. İyi ki doğmuşum” notunu düştü.

Samyeli’nin kızlarıyla verdiği pozlara beğeni yağdı.

* Defne Samyeli’nin kızları Deren 27, Derin ise 20 yaşında.

“SIRRIM GENETİK”

Daha önce konuk olduğu bir programda gençlik sırrını açıklayan Defne Samyeli, “Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20’li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Samyeli, “Hayat benim için bitmek tükenmek bilmeyen bir macera alanı gibi” diye sözlerini sürdürmüştü.

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