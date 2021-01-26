Değirmenlik Belediyesi'nde 7 pozitif vaka

Değirmenlik Belediyesi'nde çalışan 7 çalışanda Covid-19 pozitif vaka tespit edildi.
Değirmenlik Belediyesi 7 Şubat’a kadar rotasyona geçtiği öğrenildi.
Değirmenlik Belediyesi'nden açıklama yapıldı, aynen aktarıyoruz;
"Değirmenlik Belediyesi, hem belediye içerisinde çıkan, hem de ülke genelinde yaşanan ve son günlerde yeniden artış gösteren Covid-19 (Korona virüs) vakalarından dolayı, belediye personelinin, 7 Şubat 2021 Pazar gününe kadar rotasyonlu şekilde çalışacağını açıklandı.
Yapılan açıklamada Belediye Başkanı Ali Karavezirler “Hassas bir dönemden geçtiğimiz ve Covid-19 (Korona virüs) ile ilgili vaka sayılarının arttığı bu günlerde, pandemi ile ilgili gereken tüm önlemlerin alınması ve maske-hijyen-sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir. Değirmenlik Belediyesi olarak bu kurallara uygun bir şekilde, 7 Şubat tarihine kadar rotasyon usulü halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
Değirmenlik Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızdan da kurallara uymalarını önemle rica eder, sağlıklı günler dileriz."
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