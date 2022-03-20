Demirkol, Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında KKTC’yi Temsil Edecek

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Serkan Demirkol, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü 3 sınıf öğrencisi Serkan Demirkol, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında Türkiye’nin Balıkesir şehrinde düzenlenecek olan Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında (BOKS ÜNİLİG), +92 kiloda şampiyonluk için ringe çıkmaya hazırlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kez temsil edileceği turnuvada, dereceye giren sporcular Türkiye Milli Takımına seçilerek Dünya Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında yarışma hakkı da elde edecek.

+92 kiloda şampiyonluk hedefiyle, antremanlarını Yakın Doğu Spor Kulesi’nde boks antrenörü Dindar Gölçek ile birlikte gerçekleştiren Serkan Demirkol, kondisyon, kuvvet ve fitness antrenmanlarını da Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit eşliğinde sürdürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Serkan Demirkol, 50’nin üzerinde üniversitenin katılımı beklenen turnuvada şampiyon olması halinde KKTC’ye de bir ilki yaşatacak.

Serkan Demirkol: “Üniversitemi ve KKTC’yi en iyi şekilde temsil edeceğim.”

Turnuvaya kısa bir süre kaldığı için yoğun bir antrenman programıyla çalışan Serkan Demirkol, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu bu fırsatı, en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Günü üç antrenmanla tamamlıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Dindar Gölçek: “Şampiyon olarak Dünya Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası’na da katılma hakkı elde etmek istiyoruz.”

Serkan Demirkol’u bu zorlu turnuvaya hazırlayan antrenörörlerinden Dindar Gölçek, 2010’da aynı turnuvada şampiyonluk yaşayan bir isim. Gölçek’in, profesyonel boks kariyerinde, Fenerbahçe ve Emniyet Spor Kulübü sporcusu olarak, Türkiye ve Avrupa dereceleri de bulunuyor. Şimdilerde ise, Yakın Doğu Spor Kule’sinde devam ettikleri antrenmanlarla tecrübesini Serkan Demirkol’a aktarıyor. “Turnuvadan madalya ile döneceğimize inanıyoruz” diyen Gölçek, “Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında dereceye girerek 2022’de yapılacak olan Dünya Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası’na da katılma hakkı elde etmek istiyoruz” diyor.

Turgut Zabit: “Yakın Doğu Spor Kulesi, sahip olduğu dünya standartlarındaki donanımı ve alanlarında yetkin hocaları ile öğrencilerimize ve Kıbrıs Türk halkına hizmet ediyor.”

Yakın Doğu Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit ise bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etmekten gurur duyduklarını söylüyor. Serkan Demirkol’un şampiyon olabilmek adına çok yoğun çalıştığını ve antrenman performansının çok iyi olduğunu da ifade eden Zabit, “Emeklerimizin karşılığını alacağımızı ümit ediyoruz. Şampiyon olarak, KKTC boksuna önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diyor.

“Yakın Doğu Spor Kulesi, sahip olduğu dünya standartlarındaki donanımı ve alanlarında yetkin hocaları ile öğrencilerimize ve Kıbrıs Türk halkına hizmet ediyor” diyen Turgut Zabit, “Boks, fitness ve terapi merkezlerimizde sürdürdüğümüz çalışmalarımızla müsabakalara hazırlanıyoruz. Şampiyonanın, boks adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Üniversitemiz için iyi bir başlangıç olmasını hedefliyoruz” ifadesini kulandı.