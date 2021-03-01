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Demirtaş: Barışımız için daha cesur olmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor

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Demirtaş: Barışımız için daha cesur olmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor
Demirtaş: Barışımız için daha cesur olmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden yayınladığı yazıda, “Silahı ve şiddeti çözüm yöntemi olarak görmek yerine demokratik siyaseti esas almamız gerekir” ifadelerini kullandı, barış adına somut politikalar üretmek için daha fazla geç kalınmaması çağrısı yaptı.

Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan Demirtaş, “Bunca yıkımın ortasında, barış umutlarını diri tutacak samimi ve ciddi bir iradenin ortaya konulmasına ihtiyaç var” dedi.

Demokratik siyasetten vazgeçilemeyeceğini kaydeden Demirtaş, “Sorumluluk sahibi siyasetçiler kesin ve kalıcı çözümün alt yapısını, zaman kaybetmeden oluşturmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

“İktidarın bir barış arayışı söz konusu değil. Hatta barışın iktidarın işine gelmediği net olarak anlaşılıyor” diye devam eden Demirtaş’ın yazısında bazı öne çıkan ifadeler şöyle:

‘Somut adımlar atılamadı’

-Demokratik ve barışçıl bir çözüme fırsat sağlayabilmek için muhalefete büyük bir sorumluluk düşüyor. Bugüne kadar ana muhalefetten tüm muhalefet partilerine değin çözüm için isabetli birçok açıklama yapıldı. Fakat bu açıklamalarla paralel olarak ne yazık ki somut adımlar atılamadı.

-Kanımca, barışımız için daha cesur olmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor. Bu doğrultuda somut politikalar üretmek için daha fazla geç kalınmamalı. Barış yanlısı tüm çevreler gecikmeksizin bir araya gelerek ortak akılla siyasi bir çözüm projesi üretmeli ve bunu topluma açıklamalıdır.

‘HDP başta olmak üzere’

-Muhalefet, somut adım ve politikalar üreterek de bunu yapabileceğini, silahların Türkiye’nin gündeminden tümden çıkarılabileceğini ve yönetimi seçimle devralır almaz çözüm projesini somut adımlarla hayata geçirebileceğini cesaretle ortaya koymalıdır.

-HDP başta olmak üzere tüm demokrasi güçleri ülkenin iç barışı için daha fazla inisiyatif almalı ve toplumu bu kaostan, umutsuzluktan çıkaracak somut bir yol haritasını ortaya koymalıdır.

‘Ekonomi ve barış birlikte ele alınmalı’

-Unutmayalım ki demokrasi, ekonomi ve barış konuları birbiriyle doğrudan bağlantılıdır ve birlikte ele alınmalıdır. Muhalefet de bunu çeşitli zamanlarda açıklamalarıyla vurgulamakta ama maalesef bununla paralel somut politikalar oluşturmada aynı istikrar görülmemektedir. Bu konuda, HDP dahil tüm muhalefetin somut adımlar atması zorunluluk haline gelmiştir.

‘Yeni bir çözüm sürecinden söz etmiyorum’

-Her türlü spekülasyonun önüne geçmek için şunu da açıklıkla ifade etmem gerekir ki, ben bugün için yeni bir çözüm sürecinden söz etmiyorum. Öncelikle, siyasette yeni bir çözüm anlayışı ile dilinin geliştirilmesi ve somutlaştırılması gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. Bunu hep birlikte sağlayabilirsek emin olun gerisi çok da zor değil!

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