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Demirtaş: MHP zurnanın son deliği

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Demirtaş’ın Reuters’ın sorularını yazılı olarak yanıtladı. Satırbaşları şöyle:
Demirtaş: MHP zurnanın son deliği

Yaklaşık dört buçuk yıldır hapiste bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP ve MHP’nin ‘cumhur ittifakı’na karşı ‘demokrasi ittifakı’ kurulmasını önerdi. HDP’yi kapatma davasını AKP’nin siyasi seçeneklerinin azaldığını gösterdiğini savunan Demirtaş MHP’yi de ‘zurnanın son deliği’ diye niteledi.

Demirtaş’ın Reuters’ın sorularını yazılı olarak yanıtladı. Satırbaşları şöyle:

“Demokrasi için yan yana mücadele etmek isteyen tüm partiler bir araya gelmeli. Bu ittifaka toplumsal muhalefet, emek örgütleri, kadın hareketleri, gençlik hareketleri, çevre hareketleri gibi toplum dinamikleri de katılmalı.

Mevcut ittifaklar bu mücadeleden kaçmaya devam edeceklerse ve ‘Seçime kadar her şeyi sineye çekelim’ diyeceklerse bu yanlış olur. Çünkü baskı ve zulüm, tahribatı her geçen gün artırıyor. O nedenle, seçimi beklemeden, bugünden fiili bir demokrasi ittifakı çok anlamlı ve değerli olur.

Bir seçim ittifakı değil, demokrasi için ortak mücadele niyeti ve işbirliği. Dolayısıyla seçimi beklemeye gerek yok.

Birlikteliğin seçim ittifakına nasıl yansıyacağına ise seçim zamanında karar verilebilir.

HDP kapatma davası AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kuruluş ilkelerinin neredeyse tamamını bir kenara attığını gösteriyor. Şaşırtıcı değil.

İktidarda kalmak dışında ne bir amaçları ne de bir hedefleri var. İktidarda kalmak için yapmayacakları şey yok. Bütün bunlar, siyasi seçeneklerinin azaldığını gösteriyor.

Siyasallaşmış bir yargı mekanizmasında hangi kararın çıkacağını kestirmek zor. Kapatma davasının amaçlarından biri de muhalefet içinde tartışmalar çıkarmak, muhalefeti zayıflatmak ve bölmektir. Muhalefetin bu tuzağa düşmemesi ve çok yüksek bir sesle demokrasiyi sahiplenmesi gerekir.

MHP ne kadar baskısı olursa olsun, son kararı her zaman Erdoğan veriyor, bunu unutmayalım. Dolayısıyla tüm sorumluluk Erdoğan ve AKP’dedir.

MHP çok gürültü çıkarıyor olsa da yakın gelecekte Türkiye siyasetinden tümüyle silinip gideceğinden kuşkum yok. Çok gürültü çıkarıyor olmalarının nedeni, zurnanın son deliği olmalarıdır.

Ekonomik krizin iyice derinleşmesiyle toplumsal patlamalar yaşanabilir. AKP, işte bunu önlemek için erken seçime gidebilir. Her durumda, hazırlıklı olmak lazım.

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