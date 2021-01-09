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Denetim noktasından kaçıp polislere zor anlar yaşattılar: Ben aşk acısı çekiyorum

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası girişinde kurulan denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayan ve kaçan Kenan K.'nın kullandığı araç, köprü çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu.
Denetim noktasından kaçıp polislere zor anlar yaşattılar: Ben aşk acısı çekiyorum

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına devam ediliyor. Polis, kısıtlamalar sırasında İstanbul'da birçok noktada denetimlerine devam ediyor.15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası girişinde kurulan denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayan ve polise el kol hareketleri yaptıktan sonra kaçan Kenan K.'nın kullandığı 34 VL 0294 plakalı hafif ticari araç, köprü çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu.

'Ben aşk acısı çekiyorum, siz bana nasıl davranıyorsunuz'

Sürücü ile birlikte araçtan inen ve alkollü olduğu görülen Halil İbrahim A. işlem yapmak isteyen polislere uzun süre direndi. Halil İbrahim A., yakalandıktan sonra ana yol ile yan yolu ayıran bariyerlere oturdu. Polisin kenara gelmesi için uyardığı Halil İbrahim A., "Halim yok, ben aşk acısı çekiyorum, P. duy sesimi" şeklinde bağırdı. Polisin sakin ol diye uyardı. Uzun süre polise direnen ve zorluk çıkaran Halil İbrahim A'nın ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Tel örgülere dayayarak üst araması yapan polis, Halil İbrahim A. ile sürücü Kenan K.'ye maske takmadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için cezai işlem uyguladı.

Yapılan alkol testinde alkollü çıkmayan sürücü ile beraberindeki Halil İbrahim A., yapılan işlemlerin ardından araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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