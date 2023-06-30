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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü yarın KKTC'de de kutlanıyor

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü, yarın Gazimağusa ve Girne’de törenlerle kutlanacak.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü yarın KKTC'de de kutlanıyor

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için Gazimağusa’da düzenlenen tören saat 09.00’da Zafer Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından tören, Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığından Deniz Teğmen Aykan Osman Demir’in konuşmasıyla sona erecek.

-GİRNE’DEKİ TÖREN

Girne’de Atatürk Anıtı önünde yer alacak tören de saat 09.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunacak.

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