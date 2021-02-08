Depoda çalışan bekçi, 37 ton fındık çaldığı gerekçesiyle tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, bir fındık deposundan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bekçi tutuklandı.

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir depodan fındık çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, üç aylık süre içinde defalarca depoya giden siyah renkli bir aracın bir süre durduktan sonra ayrıldığını belirledi.

Takibe alınan araçtan şüphelinin gündüzleri depoda bekçi olarak çalışan görevli Ö.D. (31) olduğu tespit eden edildi. Ö.D., gündüz depoda olduğu sırada yakalandı.

Bahis oynayıp para kaybetmiş

Ö.D.’nin emniyetteki sorgusunda, internet siteleri üzerinden bahis oynayarak kaybettiğini, parayı geri kazanmak için hırsızlık yaptığını, buradan elde ettiği paraları da tekrar bahiste kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D. tutuklandı.﻿