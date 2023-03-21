  • BIST 4.948,16
  • Altın 1202.736
  • Dolar 19.0085
  • Euro 20.4354
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Deprem bölgesine 7 milyar euroluk yardım taahhüdü

»
AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı sona erdi.
Deprem bölgesine 7 milyar euroluk yardım taahhüdü

Konferansın kapanışında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda yaklaşık 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.

Kristersson, depremlerden etkilenenlerin yalnız olmadığını ve desteklerinin süreceğini ifade ederek, yardımlara geniş katılımın önemini vurguladı.

“BİRLİKTE BEKLENTİLERİ AŞTIK”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, “Bugün uluslararası toplumun Türkiye ve Suriye’deki yeniden yapılanma çabalarına güçlü bir şekilde destek verdiğini görmek beni çok mutlu etti. Birlikte beklentileri aştık.” dedi.

“Bu konferans sadece bir başlangıç. Önümüzde çok iş var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda ve yıllarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuşan von der Leyen, “Taahhütlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlayacağız. Tam şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde yatırımımızın sahada en güçlü etkiye sahip olmasını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

6 MİLYARI TÜRKİYE’YE YAPILACAK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB dönem başkanı İsveç’in Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye’de etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansında taahhüt edilen 7 milyar avroluk yardımın 6,05 milyar eurosu Türkiye için, 950 milyon eurosu Suriyeliler için yapıldı.

ABD’DEN 50 MİLYON DOLAR

Öte yandan ABD, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için ek 50 milyon dolar yardım yapacağını bildirdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Depremde yıkılan İsias Otel'in malzeme kalitesi kusurlu çıktı20 Mart 2023 Pazartesi 16:35
  • Depremlerde can kaybı 50 bini aştı20 Mart 2023 Pazartesi 15:16
  • Çavuşoğlu: "KKTC'nin TDT'ye gözlemci üyeliği anayasal adıyla katılması bakımından diğerlerinden farklı"20 Mart 2023 Pazartesi 14:48
  • Kılıçdaroğlu’ndan HDP görüşmesi sonrası açıklama20 Mart 2023 Pazartesi 13:58
  • Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem20 Mart 2023 Pazartesi 13:44
  • Deprem bölgesini vuran sel felaketinde can kaybı 19'a yükseldi20 Mart 2023 Pazartesi 12:01
  • Türkiye'de seçmen listeleri askıya çıkarıldı20 Mart 2023 Pazartesi 10:54
  • Yunanistan’dan 60 kamyon ihtiyaç malzemesi depremzedeler için yola çıktı19 Mart 2023 Pazar 23:31
  • İngiliz Telegraph gazetesinden seçim analizi: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan hakkında çarpıcı yorum19 Mart 2023 Pazar 17:29
  • Türkiye'de cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı19 Mart 2023 Pazar 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti