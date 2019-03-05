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Deprem toplanma alanlarıyla ilgili soru önergesine yanıt: İnternetten bakın!

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Tanal, Başbakanlık kurumunun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergeye, yasal süresince yanıt verilmedi. Sonradan verieln yanıtta ise “Deprem toplanma alanlarına internetten bakın” denildi.
Deprem toplanma alanlarıyla ilgili soru önergesine yanıt: İnternetten bakın!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul'daki deprem toplanma alanlarını sordu. Başbakanlık'tan "İnternetten bakın" yanıtı geldi.

Tanal, Başbakanlık kurumunun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergeye, yasal süresince yanıt verilmedi. Sonradan verieln yanıtta ise “Deprem toplanma alanlarına internetten bakın” denildi.

Tanal, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dönemin başbakanı Binali Yıldırım’a deprem toplanma alanları ile ilgili bazı sorular yöneltmiştim. İstanbul’daki deprem toplanma alanları var mıdır, varsa adresleri nedir, kaç metrekaredir sorularını yöneltmiştim. Sorularım gayet netti. Fakat bu sorulara aynen şu cevap geldi: 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve İstanbul ilinde bulunan ilçe belediye başkanlıkları ile İstanbul İl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik elemanlarca birlikte belirlenmiş ve sayısal hale getirilmiş afet toplanma bölgeleri bulunmaktadır. Toplanma alanları bilgisi bahse konu kuruluşların internet adreslerinde görülebilir. Ayrıca söz konusu bilgiler söz konusu olmayıp vatandaşların talep etmesi halinde uygun bir şekilde paylaşılmaktadır.'

'BUNLAR KAÇAMAK YANITLAR' 

Bu yanıtların kaçamak yanıtlar olduğunu ifade eden Tanal sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne demek vatandaş talep ederse uygun bir şekilde verilecektir? Ben vatandaş değil miyim? Vatandaşa da mı internetten bak diyeceksiniz. İnternetten baktığımız deprem toplanma alanlarında gökdelenler yükseliyor. Kimi kandırıyorlar. Bugün bir deprem olsa, vatandaşın bildiği sağlıklı bir deprem toplanma alanı yok. Bunu söylemek bu kadar mı zor? Demek ki İstanbul’da deprem toplanma alanı yok. Bunu mu anlamalıyız?”

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