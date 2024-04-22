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Deprem yardımlarını evine götürdüğü iddia edilen emniyet müdürü, kalp krizinden öldü

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Yadigar Işık, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Deprem yardımlarını evine götürdüğü iddia edilen emniyet müdürü, kalp krizinden öldü

Tekirdağ'dan, depremin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesine görevlendirilen, dönüşte depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip evine götürdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, yargılama sürecinde tahliye edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çevik kuvvet personeli görevlendirdi. Personelin başında bulunan 4’üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ’a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip evine getirdi. Yadigar Işık'ın yardım malzemelerini evine götürmesi, müdürlerine bildirildi. Çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyip, Işık'ın malzemeleri evine taşıdığını belirledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle Işık'ın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi. Yadigar Işık, gözaltına alındı. Aynı zamanda açığa alınan Işık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya yönelik, yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından tekrar gözaltına alınan Işık, 6 Mart 2023’te çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

12 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Yadigar Işık hakkında Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı zimmetine geçirdiği' suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Işık, 28 Eylül 2023 günü görülen davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

Yadigar Işık, İstanbul Sultangazi'de dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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