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Depremde balkondan atlayanlar konuştu: 'Kendimi kaybettim, evde de yalnızdım'

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Elazığ'da dün meydana gelen 5.3'lük depremde balkondan atlayanlar yaşadıklarını anlattı.
Depremde balkondan atlayanlar konuştu: 'Kendimi kaybettim, evde de yalnızdım'

Elazığ'da dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olmazken, 80 kişi yüksekten düşme, korku ve panik sonucunda hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran 80 kişiden 74'ü taburcu olurken altısının tedavisi devam ettiği bildirildi.

Vali Erkaya Yırık da bugün Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giderek depremzedeleri ziyaret etti. Doktorlardan tedavileri süren depremzedelerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Yırık, yaralılar ve aileleri ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem anında Kadir Yıldız, Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir binadan kendini camdan aşağı atmış ve o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

Sağ kolu ve 2 kaburgası kırılan, ciğerlerinde hafif kanaması bulunan Yıldız'ın tedavisi Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde devam ediyor. Yıldız, "Deprem olunca birinci kattan kendimi aşağı attım, branda üzerine düştüm. Ayağımda hiçbir sıkıntım yok, kolumda biraz sıkıntı var. Çok şükür iyiyim" diye konuştu.

Yaralılardan Büşra Varol ise, "Daha önceki depremde Mavi Göl Apartmanı yıkılmıştı. Biz de yan apartmanda oturuyoruz. Orada çok yakın bir arkadaşım vefat etti. Deprem olduğu sırada kendimi kaybettim. Evde de yalnızdım. Kendimi direk balkondan aşağı attım. Ayağımda da kırık oluştu. Şu an sağlık durumum iyi" şeklinde konuştu.

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