  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

Derneklere kayyum atanmasının önünü açan teklif yasalaştı

»
Derneklere kayyum atanmasının önünü açan kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. STK’lar düzenlemenin, derneklerin tek bir imzayla kapatılmasını mümkün kıldığı uyarısını yapıyordu.
Derneklere kayyum atanmasının önünü açan teklif yasalaştı

''Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'' TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlediği belirten kanun, derneklere ilişkin de yeni düzenlemeler getiriyor.

AKP’nin hazırladığı kanun teklifinde yer alan derneklerin para toplama usullerinde ve denetimlerinde öngörülen bu yeni düzenlemeler sivil toplum kuruluşları (STK) ve hukukçuların yanı sıra muhalefet partilerinin de tepkisini çekmişti.

Teklif, özellikle dernek yöneticilerinin, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınarak, yerlerine kayyum atanmasının önünü açtığı gerekçesiyle tepkilere neden olmuştu. Yeni düzenlemeyle terör suçları, uyuşturucu suçları ve mal varlığı aklama suçlarında haklarında soruşturma başlatılan kişiler ve görev yaptığı kurullar İçişleri Bakanı tarafından görevden alınabilecek. Söz konusu derneklerin yönetimlerine kayyum atanabilecek. Bu da yeterli görülmezse İçişleri Bakanı bir derneği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilecek.

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifine üç siyasi parti muhalefet şerhi koymuştu. Teklifin ilgili maddelerini, CHP "anayasaya aykırı", HDP "baskıcı rejimin bir göstergesi", İYİ Parti ise "samimiyetsiz" bulduğunu açıklamıştı.

Aralarında Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü, KaosGL gibi hak örgütlerinin yanı sıra çok sayıda hemşeri derneği ve spor kulüplerinin de bulunduğu  500’ün üzerinde STK da ortak bir bildiri yayımlayarak söz konusu kanun teklifindeki dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddelerin geri çekilmesini talep etmişti.

Bildiride "teklifin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve İçişleri Bakanlığının dernekler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içermektedir" denilmişti.

Bildiriye imza atan STK'lar, teklifin aynen yasalaşması durumunda başta insan hakları, kadın, LGBTİ+ ve mülteci hakları alanındaki dernekler olmak çok sayıda dernek ve vakıfın "tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacağı" uyarısını yapmıştı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi, Genel Kurul’da görüşmeler devam ederken bildiriye destek veren STK sayısının 630’a çıktığını açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apartmanın altından sokak geçiyor26 Aralık 2020 Cumartesi 21:30
  • İstanbul’da mezar karaborsası: 2 milyon liraya mezar yeri satıyor26 Aralık 2020 Cumartesi 21:15
  • Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a hapis cezası26 Aralık 2020 Cumartesi 20:30
  • Vedat Milor: Bir Türk doktoru 'midye yiyeceğine, pil kemir daha iyi' demişti26 Aralık 2020 Cumartesi 19:45
  • Müzisyen Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı26 Aralık 2020 Cumartesi 19:00
  • AİHM kararı sonrası Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi26 Aralık 2020 Cumartesi 18:45
  • Prof. Dr. Şahin: İlk etapta 550 bin doz, sonra 30 milyon doz Covid-19 aşısı Türkiye'ye gidecek26 Aralık 2020 Cumartesi 18:43
  • Prof. Dr. Şahin: Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz26 Aralık 2020 Cumartesi 18:35
  • Türkiye'de Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi: 'Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok'26 Aralık 2020 Cumartesi 18:26
  • Elazığ'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem26 Aralık 2020 Cumartesi 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti