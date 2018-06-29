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Dev-İş: “Sendikasız, güvencesiz, kuralsız ve uzun saatler çalıştırmak iş kazalarının temel nedeni”

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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Genel Başkanı Hasan Felek, iş kazalarının rejim sorunu olduğunu belirterek, kazaların temel nedenlerini “sendikasız, güvencesiz, kuralsız ve uzun saatler çalıştırılmak” olarak gösterdi.
Dev-İş: “Sendikasız, güvencesiz, kuralsız ve uzun saatler çalıştırmak iş kazalarının temel nedeni”

İşçi Güvenliği ve Sağlığı Yasası ile birlikte tüzüklerin eksiksiz uygulanması gerektiğini vurgulayan Felek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan denetim, yasaya ve tüzüklere uymayan işverenler için de ağır yaptırım beklediklerini kaydetti.
Yazılı bir açıklama yapan ve dün iş kazasında hayatını kaybeden Yavuz Bay’a rahmet, ailesine de başsağlığı dileyen Hasan Felek, haziran ayında iki işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

“HER YIL 200 YARALI, 7-8 ÖLÜ”
Her yıl ortalama 200’ün üzerinde işçinin yaralandığını, 7-8 işçinin de bu nedenle hayatını kaybettiği dile getiren ve iş kazalarını “cinayet” diye niteleyen Felek, “Tedbirler alınmıyor” görüşünü savundu.
“Sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasıyla iş kazalarını önlemek mümkün” diyen Felek, “Anayasal ve en demokratik hak olan sektörel toplu iş sözleşmesi bir an önce hayata geçirilmelidir” çağrısında bulundu.

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