Devlet Hastanesi'nde Görevli Hemşire Aniden Yaşamını Yitirdi, Ölüm Sebebi Kalp Krizi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Görevli Hemşire Ramazan BEŞBAŞ, Ani ve Gayri Tabii Ölümle Kaybedildi
Lefkoşa'nın huzurlu sokaklarından biri olan şehirde, sağlık sektöründe özveriyle çalışan Ramazan BEŞBAŞ (E-57), 05 Aralık 2023 tarihinde, saat 14:00 sularında, görevdeyken aniden rahatsızlanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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