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Dikkat! Havan Atışı Yapılacak

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Güzelyurt Kaymakamlığı, havan atışları nedeniyle girişin yasaklandığı bölgeleri duyurdu
Dikkat! Havan Atışı Yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 31 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında, Mevlevi Bölgesi’nde havan atışları yapılacağını duyurarak, atış yapılacak gün ve saatlerde belirtilen bölgelere can ve mal güvenliği açısından girilemeyeceğini belirtti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim-11 Kasım tarihlerinde 07.00-17.00 saatleri arasında “tehlikeli ve yasak bölge” ilan edilen ve girilmemesi gereken bölgeler şunlardır:

“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu - Kalkanlı 7O0 m. doğusundan geçen hattın doğusu. Doğuda:Tutukçu T. - Gürkan Burnu hattının batısı. Güneyde: Yuvacık Köyü 500 m. güneydoğusu - Soğan T. 500 m. doğusu hattının kuzeyi. Kuzeyde: Kalkanlu 700 m. doğusu- Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”

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