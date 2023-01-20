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Dikkat! Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Dikkat! Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

22 Ocak Pazar günü, 07:00-11:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Mehmet Akif Caddesi ve Osman Örek Caddesi üzerinde Duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) Yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatler arasında; yarışın düzenleneceği Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi (TAK Ajansı Önleri - Dereboyu - Citröen Işıkları ve Metehan Çemberi)arasındaki güzergah araç trafiğine kapatılacak olup, ulaşım  alternetif güzergahlardan sağlanacaktır.

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Yarış devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergahtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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