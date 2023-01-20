Dikkat! Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

22 Ocak Pazar günü, 07:00-11:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Mehmet Akif Caddesi ve Osman Örek Caddesi üzerinde Duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) Yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatler arasında; yarışın düzenleneceği Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi (TAK Ajansı Önleri - Dereboyu - Citröen Işıkları ve Metehan Çemberi)arasındaki güzergah araç trafiğine kapatılacak olup, ulaşım alternetif güzergahlardan sağlanacaktır.

Yarış devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergahtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.